Beatriz Gutiérrez Müller y Jesús Ernesto vivirán en España: ABC

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se mudó a España junto con su hijo Jesús Ernesto, según reportó el diario ABC.

Según reportes del periódico español, Gutiérrez Müller vivirá en el exclusivo barrio La Moraleja, que cuenta con jardines y campos de golf, mientras que su hijo, de 18 años, estudiará en la Universidad Complutense de Madrid.

En la nota titulada "La esposa de López Obrador y azote de España se muda a Madrid", el medio recordó la polémica del 2019 cuando el expresidente López Obrador y su esposa exigieron a la corona española que admitiera "su responsabilidad histórica por ofensas realizadas durante la conquista" y exigió una disculpa pública, lo que generó tensiones entre los gobiernos de México y España.

Hasta el momento no hay ninguna confirmación oficial por parte de la también escritora sobre su cambio de residencia a Madrid, aunque se han publicado diversos reportes en medios sobre que solicitó la nacionalidad española amparada en la ley de Memoria Democrática, debido a que es nieta de catalanes y castellanos.

En el año 2019, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador envío cartas al rey de España Felipe VI y al Papa Francisco para que se hiciera "un relato de agravios" y se pida perdón a los pueblos originarios de México por la violación a derechos humanos en la Conquista de España a México.

"Envié ya una carta al Rey de España y otra carta al Papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a los que ahora se conoce como derechos humanos, hubieron matanzas, imposiciones, la llamada conquista se hizo con la espada y con la Cruz, se edificaron las iglesias arriba de los templos, bueno se excomulgó a nuestros héroes patrios, a los padres de nuestra patria, a Hidalgo y a Morelos", sostuvo.

La noticia generó reacciones en España, donde personajes como el periodista y escritor Arturo Pérez-Reverte señaló que la esposa de López Obrador se muda a Madrid "Violentando su honrada conciencia indigenista".

El 1 de marzo de 2019, solo unos meses después de que AMLO asumiera la presidencia de México, el exmandatario dio a conocer una carta enviada al rey de España, Felipe VI, en la cual le pedía reconocer las atrocidades cometidas durante el periodo de la Conquista, además de una disculpa que nunca llegó y que hasta la fecha, en el gobierno de Claudia Sheinbaum se sigue esperando; esta petición fue respaldada por la académica Gutiérrez Müller, incluso se le ha señalado como principal impulsora de la ruptura en la relación entre México y España.

La carta fue de interés público, por lo que el gobierno español lamentó la difusión y rechazo con toda firmeza el contenido del documento, la relación bilateral entre los dos países nunca se retomó, el gobierno de AMLO terminó y las aspiraciones a vivir en España comenzaron a acechar en distintos titulares desde inicios de 2025, no por el exmandatario, quien vive lejos de los reflectores en La Chinagada, su rancho en Chiapas, mientras sus hijos son señalados por la opulencia y ahora su esposa, la doctora critica del país español se muda.

La doctora no eligió para vivir un estado del México que tanto dice apreciar, se va al país donde han sido acogidos los "corruptos" que tanto fueron criticados por su esposo, su administración y hasta la fecha por el partido político que lo hizo llegar al poder Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

La esposa de AMLO se va a donde Enrique Peña Nieto se alojó después de su administración llena de señalamientos. Según el medio español ABC, Gutiérrez Müller se mudó a uno de los barrios más exclusivos de la capital española, La Moraleja, para vivir con su hijo Jesús Ernesto, quien también ha sido criticado por mostrarse con prendas y artículos de lujo, hechos muy criticado por su padre cuando tenía los micrófonos y reflectores a su servicio.