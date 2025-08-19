Barcelona Femenil tiene gran recibimiento en su llegada a México

Deportes Leagues Cup Beisbol Santos Laguna Junior Asunción 2025 LMB

Entre sonrisas, selfies y aplausos, las jugadoras del Barcelona Femenil llegaron a México, país que de inmediato las arropó y les demostró su cariño con banderas y cánticos.

Luego de un largo viaje y un breve retraso en la zona de equipaje, el equipo comandado por Pere Romeu -que se encuentra en preparación para comenzar la temporada de la Liga F- pisó por tercera ocasión tierras aztecas, dejando momentos muy especiales para sus seguidores.

Con un gran ambiente generado por decenas de aficionados que esperaron pacientemente la llegada de las estrellas culés, cada jugadora salió por las puertas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

En su camino al autobús que las llevaría al hotel, no dudaron en agradecer el amor de los fans, quienes pudieron llevarse a casa autógrafos y fotografías con las también ganadoras de la Copa de la Reina y la Supercopa de España Femenina.

Durante la llegada del FC Barcelona Femenil a México, Aitana Bonmatí y Alexia Putellas se convirtieron en las figuras más buscadas por los aficionados.


Ante la respuesta, no dudaron en detenerse unos minutos para saludar, firmar autógrafos y tomarse fotos, admitiendo sentirse sorprendidas por un recibimiento tan cálido y multitudinario.


-No lo esperaba- mencionó brevemente Aitana Bonmatí, una de las mejores futbolistas del planeta, quien se convirtió en ganadora del Balón de Oro en 2023 y 2024.


En los próximos días, las futbolistas blaugranas se enfrentarán a las estrellas de la Liga MX Femenil en el Estadio Universitario de Monterrey y al Club América en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.


