Banda MS trae 'un cachito de Mazatlán' a la ciudad de Torreón

Desde hace años, el medio de transporte más famoso en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, es la pulmonía. Su nombre se derivó de una campaña de desprestigio de otros transportistas, quienes advertían a los usuarios que este transporte, por ser un vehículo abierto, podría exponerlos a una “pulmonía”. Sin embargo, las pulmonías se han convertido en todo un referente de “La Perla del Pacífico” y en cuanto las personas ven una piensan inmediatamente en la playa sinaloense.

Algunos laguneros recordaron sus viajes a "Maza" y decenas de fans de la Banda MS se emocionaron de sobremanera al ver una pulmonía recorrer una de las vías principales de Torreón.

Alan Ramírez, David Castro, Javier Osuna y Pavel Ocampo, integrantes del citado ensamble, decidieron traer "un cachito" de su tierra de origen a esta ciudad, ya que en 37 días exactamente estarán deleitando a los laguneros con todos sus éxitos en la explanada de la Feria de Torreón.

Al estilo de los pregoneros que se encargaban en el pasado de difundir las noticias en espacios públicos, se armó una caravana encabezada por la mencionada pulmonía con los cuatro integrantes a bordo, mientras que un tranvía los seguía con varios reporteros y fotógrafos documentando cada momento.

Asimismo, autos particulares se unieron al recorrido, el cual partió desde Galerías Laguna, sobre el bulevar Independencia.

La voz rápidamente se corrió, por lo que en cada semáforo que hay sobre esta vialidad, multitudes aguardaban ansiosas por acercarse a los chicos y tomarse una foto. Familias enteras, así como oficinistas, cocineros, empleadas de una gasolinera, también de una farmacia, de todos los negocios que se encuentran sobre el bulevar, dejaron su rutina laboral de lado por unos minutos para salir a las calles a recibir a los artistas. Hubo quienes hasta con laptops en las manos (tal vez con algún proyecto en proceso) corrieron con los chicos para inmortalizar ese momento en su teléfono celular.

Entre la multitud, una niña se robó el corazón de todos, ya que le obsequió una rosa blanca a Alan, quien condujo la mayor parte del recorrido; no obstante, hubo un momento en el que de piloto pasó al lugar del copiloto, y es que además de manejar, también cantó durante todo el trayecto, el cual culminó en la Plaza Mayor, donde un nutrido grupo de personas esperaban a los artistas.

El fanatismo de los oriundos de la Comarca Lagunera hacia la banda mazatleca fue latente. Sus rostros llenos de ilusión por convivir unos segundos con los famosos engalanaron el trayecto, así como sus acciones. En particular, destacó Brenda, quien, como si de un maratón se tratara, corrió a la misma velocidad en la que iba la pulmonía para tomarse una foto con Alan. En entrevista para esta casa editora, declaró que es fan de hueso colorado y que este intenso amor por el vocalista de la MS la impulsó a correr hacia él: "Corrí como una cuadra, no sé de dónde saqué fuerza, pero corrí, lo agarré de la mano y logré tomarme una foto con él", debido a que en los conciertos de ellos a los que ha asistido no ha tenido tanta suerte.

Tener tan cerca a Ramírez, fue una hazaña que compartirá con todos. Uno de los primeros en enterarse de esto fue su esposo, a quien le dedica El color de tus ojos.

Culmina. Al llegar a la Plaza Mayor, una multitud los esperaba (EL SIGLO DE TORREÓN)