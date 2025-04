Banda Hammer regresa con la música del ayer

La música del ayer volverá a hacerse presente este sábado 19 de abril, cuando la banda Hammer, fundada en la década de los setenta por el doctor Rafael Argüello Astorga, en punto de las 21:00 horas, suba al escenario de un conocido establecimiento de Torreón para interpretar piezas clásicas de géneros como el jazz, el funk, el rock y la big band.

"Vamos a tocar música de los años sesenta, setenta, ochenta. Artistas como Chicago, Earth Wind and Fire, James Brown, Village People, Stevie Wonder, Rod Stwart, Paul Anka, Neil Diamond, The Creeedence Clearwater Revival", indicó en entrevista Edgar Flores, trompetista de la agrupación.

La presentación también contará con voz femenina, por lo que se incluirán canciones de The Carpenters, Donna Summer, Nancy Sinatra y Gloria Gaynor.

"Además de que nos gusta, es música que no pasa de moda. Es impresionante cómo hemos estado haciendo tributo a The Beatles y ha habido niños de 12 o 13 años cantando las canciones; les gusta mucho. No estamos peleados con otros géneros, pero es una música que no pasa de moda, que la puede disfrutar desde un pequeño hasta el abuelo".

La presentación de Hammer será en El Cuartel del 15, ubicado en calle García Carrillo, entre las avenidas Morelos y Matamoros, en el centro de Torreón.

HISTORIA

Era el año 1975 cuando una revolución musical acontecida en el mundo propició en Gómez Palacio la creación del grupo Hammer, bautizado así por la canción Maxwell's Silver Hammer, incluida en el álbum Abbey Road (1969) de The Beatles. Los primeros músicos del proyecto se formaron en otras bandas existentes de ese entonces.

El proyecto, según ha relatado su líder, el doctor Rafael Argüello Astorga, comenzó a presentarse en escenarios como el Teatro Alberto M. Alvarado, la Arena Olímpico Laguna y otros recintos. Se trataba de una banda de vanguardia, capaz de ejecutar las melodías que gobernaban el momento: Pink Floyd, Deep Purple, Boston, Kansas, Black Sabbath, Led Zeppelin y The Beatles, entre otras.