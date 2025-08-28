Policiaca Incendios Policiaca HOMICIDIOS Accidentes viales fallecimientos

Balean a hombre en el ejido El Quemado de Gómez Palacio

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos entrevistaron al afectado para conocer mayores detalles

Balean a hombre en el ejido El Quemado de Gómez Palacio

Balean a hombre en el ejido El Quemado de Gómez Palacio

EL SIGLO DE TORREÓN

Un hombre recibió un impacto de proyectil de arma de fuego tras ser agredido por otro sujeto en zona rural de la ciudad de la ciudad Gómez Palacio, fue llevado a un hospital para su atención médica.

Los hechos ocurrieron cerca de las 19:30 horas del pasado miércoles 27 de agosto del año en curso en la localidad conocida como “El Quemado”.

La persona herida responde al nombre de Ramón de 50 años de edad, quien tiene su domicilio en el poblado en mención.

Fuentes de seguridad informaron que el masculino viajaba a bordo de una camioneta Ford F-150, color negro, por calles de su lugar de residencia.

En un momento dado ingresó a unas parcelas y observó que el camino estaba obstruido por un remolque, un camper y polín de madera, justo frente al domicilio de un sujeto identificado como Guillermo “N”.


Por lo anterior, Ramón bajó de su vehículo para tratar de retirar dichos objetos cuando el sujeto salió de la casa y comenzaron a discutir, posteriormente éste último sacó de entre su ropas un arma de fuego y le disparó.


Tras los hechos, al agresor abordó una camioneta de la marca Chevrolet Silverado de color negro y se retiró del lugar con rumbo desconocido.


La víctima recibió un impacto de bala en la cara anterior de de la pierna izquierda con orificio de entrada y salida.


De inmediato perdió ayuda a sus familiares quienes lo trasladaron a las instalaciones del Hospital General para su atención médica.


El personal del departamento de trabajo social del nosocomio en mención activó los protocolos establecidos en este tipo de casos y dio aviso a las autoridades competentes.


Elementos de la Policía Investigadora de Delitos (PID), entrevistaron al afectado para conocer mayores detalles sobre lo sucedido.


Por su parte, el Agente del Ministerio Público se encargó de tomar conocimiento de las lesiones.


La Vicefiscalía General del Estado de Durango, Región Laguna, ya abrió un expediente al respecto e inició con las primeras indagatorias para dar con el responsable y lograr su detención.


               
               


               

               
               

               
               
               
Balean a hombre en el ejido El Quemado de Gómez Palacio


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
