Bajan el telón

ntre festejos, sonrisas, alegrías, tristeza, llanto y la consagración de 18 equipos en diferentes categorías, finalizó ayer la XIII Copa Internacional Santos Peñoles, con niños y jovencitos desde los 6 hasta los 18 años de edad, quienes dieron su máximo esfuerzo por llevarse los máximos honores.

En la categoría 2019, los Tuzos Cantera de la mano de su cancerbero René Marcelino González, vencieron a los Rottweilers del Colegio Alemán, para proclamarse monarcas. El máximo romperredes fue Andrés Muñiz Silva del Colegio Americano de Torreón (CAT), mientras que en el Torneo B, la Academia de Futbol El Barrio de la Boca venció 3-0 al Laguna Athletic.

La Academia Santos de Hidalgo, Texas y el Global Sporting Club, igualaron 4-4 en la final de la 2018, por lo que tuvo que definirse el título en los penales, en la que los primeros con el campeón de goleo, Alexis Quiroz, se lo llevaron al imponerse 4-3, sin que el mejor arquero del certamen, Rafael González Urrutia, pudiera impedirlo. La Academia Leones Torreón derrotó al CIFUT, para quedarse con el torneo de consolación.

También el duelo por el campeonato quedó igualado en la categoría 2017, en donde el Centro de Formación (Cefor) Tigres Mante, fue más certero en los lanzamientos, sobre los ahora subcampeones Dragones, al ganarles 4-2, tras haber empatado 1-1 en el tiempo regular. Los Tigers del Campestre Torreón ganaron el Torneo B al ganarle al Centro de Formación Juan Rodríguez (CEFOJUR). Damián Ezequiel Padilla del Deportivo Cepeda fue el goleador y Emilio Misael Salazar de Leones Torreón, el mejor cancerbero.

La categoría 2016 al igual que otras, se jugaron en los formatos de Futbol 9 y 7. Los regiomontanos del Lotus FC con sus arqueros Franco Fabián Licea y Sebastián Gutiérrez se impusieron en el F9, al derrotar 3-1 en la final a los locales del Cefojur, mientras que en el Torneo B, los Raptors vencieron 3-2 al FIS Guerreros. El máximo romperredes fue Juan Emmanuel Zapata de Tuzos Cantera.

En la 2015 F9, luego de dejar en el camino a sus "hermanos" del Centro de Formación (CEFOR) Lala Verde en semifinales por la mínima diferencia, el CEFOR Lala Blanco goleó 4-1 al CEFOR Tigres Mante, para proclamarse campeones. La Escuela Oficial Rayados Torreón se quedó con el Torneo B, al ganarle a Lobos CEFORFUT. El goleador fue Zaid Neymar Alonso de la Academia Santos (AS) Ciudad Valles y el mejor guardameta fue Rey Maximiliano Ruiz de la Academia Santos Peñoles (ASP) Met-Mex.

Los Leones FC alzaron el trofeo en la categoría 2014 F9, al ganarles la final 4-0 al Milán Las Torres de la mano del máximo romperredes Yahel Aarón Siqueiros. En el de consolación, los Rhinos FC de Delicias, Chihuahua, vencieron a los Galácticos SP por penales 5-4, tras haber empatado 1-1 en el tiempo regular. Los mejores porteros fueron Emiliano Galván y Oscar Enrique González.

MÁS CAMPEONES

En la 2013 F9, el Atlas Laguna venció 2-1 a la Academia De La O para quedar primeros, En el Torneo B, el CEFOR Lala Negro se impuso por el mismo marcador a los Rhinos FC. El CEFOR Lala Blanco, acaparó los primeros puestos, con Miguel Santiago del Toro como máximo goleador, así como sus arqueros Santiago Llamas Bada y Diego Zamarripa Calleros.

Dentro de la modalidad del Futbol 11, en la categoría 2012, el equipo León 400 Operarte necesitó de los penales, para derrotar 5-4 al FIS Guerreros, tras igualar sin goles. Los monarcas tuvieron en Iker Alejandro Núñez a su mejor ariete, en tanto que los arqueros destacados fueron Diego Sebastián Ramírez y Dominick Román Trejo del Villarreal FC de Piedras Negras, Coahuila. Los Halcones UAL se quedaron con el Torneo B al ganarle al CEFOR Lala Negro.

En la 2011, La Raza se quedó con el primer puesto, al golear 5-0 al Atlas Zorros Chihuahua de la mano de su delantero Ernesto Alonso Armendáriz. En el Torneo B, los Mineritos vencieron por la mínima a los Lecheros Torreón.

La Cantera TRC con su guardavallas Jorge Antonio Flores se hizo del título en la categoría 2010, al ganarle la final al Inter Poniente de Monterrey. El máximo romperredes fue Juan Miguel Pérez del Laguna Athletic, mientras que los Zorros Delicias ganaron el Torneo B, al imponerse al CEFOR Bravos Saltillo.

En un clásico de Nuevo León, la AS Escobedo venció 2-0 a Loros NL para quedar primeros en la 2009, al igual que la AS Mochis en el Torneo B, al derrotar a la AS Catemaco. El goleador fue Ricardo Andrés Abarca del Atlas FC Cancún y el guardameta sobresaliente Enrique Osvaldo Aguilar de La Cantera TRC.

La categoría mayor de la 2008, tuvo como monarca a la Academia de Futbol Real Lobos, tras imponerse en el duelo final 2-1 a Lecheros Torreón. En el Torneo B, Argentina TRC se impuso con el mismo marcador a los Mineritos. Kevin Michel Montoya de la Selección Laguna, se erigió campeón de goleo y Ángel Zoé Quiroz de los subcampeones, como mejor arquero.

TRICAMPEONAS

En la rama femenil, categoría 2007-08, por tercer año consecutivo las Galácticas FC volvieron a quedar campeonas, venciendo 2-1 al Instituto Británico de Torreón, en la reedición de la final del 2024. El FIS Femenil se quedó con el Torneo B, al superar al CRD Femenil.

Por otra parte, como en las últimas ediciones del certamen y en materia de responsabilidad social, incluye dentro de sus categorías, una para equipos formados por jóvenes atletas con síndrome de Down y discapacidad intelectual y/o motriz.