Ayuntamiento de Torreón y gobierno de Coahuila tendrán entrega masiva de útiles, uniformes y mochilas

Con una inversión de más de 12 millones de pesos, el alcalde Román Alberto Cepeda, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez, anunció el programa de entrega de mochilas y útiles escolares, en beneficio de aproximadamente 60 mil alumnos de escuelas primarias públicas de Torreón.

En su mensaje, el edil destacó que con estas acciones continúa la suma de esfuerzos con el estado para impulsar la educación a través de importantes programas como la entrega de útiles escolares y mochilas, en apoyo de la economía de las familias de Torreón.

“Nos sumamos como Municipio para el beneficio de 57,800 alumnos de primaria con la entrega de mochilas para complementar el kit escolar. Vamos a entregar a todos y a cada uno de los alumnos de primaria y vamos a agregar también los organismos de la sociedad civil, con lo que se convierten en casi 60,000 mochilas para los alumnos de educación básica”, dijo.

El alcalde destacó que apostarle a la educación es tan importante, como los compromisos que hay en materia de seguridad, de movilidad, o de cultura.

“Todos son muy importantes, pero apostarle a la educación, a la economía de las familias con la entrega de útiles y mochilas, siempre al final del día es apostarle al futuro de Coahuila y de Torreón. Por eso nos sumamos como Municipio al esfuerzo, aparte de los útiles, a todos los programas en pro del mejoramiento de la educación”, añadió.

Dijo que el anuncio de este programa se hace con antelación al regreso a clases, para apoyar a la economía de los padres de familia y sepan que no tendrán que hacer ese gasto.

“Esperamos que este granito de arena sea parte fundamental para seguir incentivando a los padres de familia a continuar haciendo un gran esfuerzo, y a los niños de primaria para que sigan trabajando duro y sacando buenas notas, que nosotros seguimos haciendo mecanismos conjuntos para poder ir haciendo de Coahuila un gran ejemplo de que la educación siempre es un factor importante para el crecimiento, no solamente de un Estado sino de las familias coahuilenses”, señaló.

En representación del gobernador, el subsecretario de Vinculación y Servicios Educativos en el Estado, Ignacio Castillo Carabes, dijo que por parte del mandatario se entregarán útiles escolares, uniformes y calzado escolar.

“El alcalde se suma con en el apoyo de mochilas también para los alumnos de educación primaria, y esto es de reconocerse, es de valorarse y bueno esperemos que esta acción sea punta de lanza para que se replique en el resto del Estado”, dijo.

Asimismo, reiteró el apoyo del gobernador a alumnos y maestros y resaltó que Coahuila tiene un nivel muy alto en el tema educativo.