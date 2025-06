Ayuntamiento de Torreón cumplen medida parcialmente de CDHEC tras asesinato de Rolando Medina

A unas horas de que venciera el plazo que fijó la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) al Ayuntamiento de Torreón, éste atendió la recomendación emitida el 28 de abril de 2025 (07/2025), por la violación considerada como grave por parte de agentes del Grupo de Reacción Torreón (GRT), dependientes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), en su actuar en medio del desalojo que se dio en la comunidad de Nuevo Mieleras, en el que perdiera la vida Rolando Medina Puentes.

Fue a las 15:41 horas del jueves 26 de junio, que se hizo entrega de la documentación por parte del Ayuntamiento de Torreón, en donde se informa las recomendaciones atendidas a la Segunda Visitaduría de la CDHEC, las cuales no fueron en su totalidad. No se precisó cuáles quedaron pendientes de atender.

En la recomendación 07/2025 se señala que: Ag1 (agraviado) sufrió una grave violación a sus derechos humanos por parte de agentes del Grupo de Reacción Torreón (GRT), dependientes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón, Coahuila de Zaragoza (DSPM Torreón), quienes en evidente transgresión de los protocolos de actuación emitidos en materia de uso de la fuerza, durante un operativo de desalojo desarrollado en el Ejido Nuevo Mieleras, y en ejercicio desproporcionado de sus funciones lo privaron del bien jurídico tutelado por excelencia, que es el derecho a la vida.

Esta actuación fue excesiva, injustificada y carente de legalidad, toda vez que la autoridad no acreditó la necesidad ni la proporcionalidad del uso de la fuerza letal, como lo exigen la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y los estándares internacionales en la materia.

A ello se suma que la intervención fue ejecutada por un grupo policiaco especializado en tareas de alto impacto, cuyo perfil y armamento (armas largas en lugar de dispositivos incapacitantes no letales), resultaban inadecuados para un procedimiento civil como lo es un desalojo, incrementando con ello el riesgo de un desenlace fatal".

En aquella ocasión, José Ángel Rodríguez Canales, presidente de la CDHEC, explicó que la recomendación incluye diez puntos, los principales serían un reconocimiento público de responsabilidad institucional, que se traduce en una disculpa pública por parte del Presidente Municipal, Román Alberto Cepeda, así como por el titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Sobre este punto, Aurora Galindo, segunda visitadora de la CDHEC, explicó que la disculpa pública se pueda atender de diversas formas, desde un acercamiento con el agraviado, en este caso con la familia de Rolando Medina, quienes debieron externar cómo es que hubieran querido que se hiciera, "se puede ofrecer en redes sociales, en medio de comunicación, no necesariamente debe ser así; no tiene que ser un evento público, porque estamos con la cuestión de cómo lo percibe la víctima, sobre todo porque es un tema sensible", detalló.

Sobre las recomendaciones

En el resto de las recomendaciones se indica:

Se inicie un procedimiento administrativo de responsabilidad, que correspondan en contra de los agentes del Grupo de Reacción Torreón (GRT), que incurrieron en las violaciones a derechos humanos.

Se coadyuve con las autoridades ministeriales para el esclarecimiento de los hechos del presente caso, mediante la investigación eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles en contra de los agentes del GRT.

También, el que se realicen las acciones necesarias tendientes a la creación de un Protocolo Homologado de Actuación para los Agentes del Estado en labores de auxilio judicial, que se relacione con la 109 forma de conducción en torno a la ejecución de mandamientos judiciales referentes a cateos, revisiones domiciliarias y desalojos bajo una perspectiva de protección de derechos humanos.

Está también el que se instruya a los agentes del GRT, a fin de que en los casos donde se haga de su conocimiento por cualquier medio, que existe una persona herida, independientemente del contexto en que se desarrollen los hechos, se realicen las acciones y diligencias inmediatas dentro de los términos previstos en los protocolos de primeros auxilios , para evitar un retraso que cause una deficiencia en el servicio de atención médica inmediata.

Y que, como garantía a la no repetición, se diseñe e imparta a los agentes del GRT, cursos de capacitación, profesionalización, actualización y de ética profesional continua.

Fue días después de emitida la recomendación el 28 de abril, que la autoridad municipal solicitó una prórroga de 15 días naturales.

El 15 de mayo se le informó que se le concedió la prórroga. Y fue casi un mes después de emitida la recomendación, que se informó a la CDHEC vía oficio firmado por el secretario del Ayuntamiento, José Elías Ganem, que se aceptaba la recomendación.

El tres de junio de 2025, de acuerdo a la solicitud de información 050309600003225, ambas partes llegaron a un acuerdo de aceptación y se otorgó 15 días hábiles para enviar pruebas de cumplimiento.

El 23 de junio, se giró un oficio de recordatorio a la autoridad para la entrega de dichas pruebas de cumplimiento.

Y fue este 26 de junio, la fecha que se estableció como plazo máximo para hacerlo.