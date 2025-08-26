Gómez Palacio y Lerdo Ayuntamiento de Gómez Palacio Gómez Palacio Lerdo Mantenimiento vial Bomberos

Ayuntamiento de Gómez Palacio y Fundación Chilchota invitan a niñas y niños a convivir con las leyendas del Santos

Este viernes 29 de agosto, el recién remodelado Auditorio Centenario será el escenario donde cientos de niñas y niños de comunidades rurales podrán vivir una experiencia única: convivir y jugar al futbol con las leyendas del Santos Laguna. El evento es organizado por el Ayuntamiento de Gómez Palacio en coordinación con Fundación Chilchota, dará inicio en punto de las 15:00 horas y la invitación es abierta para todos los niños.

Iván Sánchez Hernández, titular de la Dirección Municipal del Deporte, manifestó que este encuentro, impulsado por la Presidenta Municipal Leticia Herrera Ale, fue posible gracias al respaldo de la Fundación Chilchota, que facilitó la presencia de los exjugadores, demostrando así su compromiso con el desarrollo social y deportivo de la niñez gomezpalatina.

Durante la jornada se realizará un torneo de futbol 7 en el que los pequeños podrán compartir la cancha con sus ídolos, cumpliendo el sueño de muchos de ellos de conocer y convivir con figuras que marcaron la historia del balompié regional. Al finalizar, se entregará material deportivo, como balones, a los asistentes, con el propósito de fomentar la práctica deportiva y fortalecer los valores de trabajo en equipo, esfuerzo y disciplina. Cabe destacar que el Ayuntamiento dispondrá de transporte para que se puedan trasladar los niños de las comunidades rurales

Las leyendas santistas que estarán presentes son: Jared Borgetti, Rodrigo Ruiz, Daniel Ludueña, Walter Jiménez, José Antonio Olvera, Rodolfo Salinas, Dolmo Flores

Por su parte, Juan Ramírez Fernández destacó que este convivio responde a la petición de la Alcaldesa Leticia Herrera Ale, como parte de las actividades con las que busca cerrar la administración 2022-2025, dejando un legado de cercanía con la gente y apoyo a la niñez.


Las autoridades municipales aseguran que más allá del deporte, este evento representa un mensaje de esperanza e inspiración para los niños del medio rural, quienes a través del fútbol encuentran una motivación para seguir estudiando, mantenerse activos y soñar con alcanzar grandes metas. La convivencia con figuras reconocidas del deporte no solo les brinda alegría, sino también un ejemplo de perseverancia y superación que puede marcar su futuro.


               
               


               

               
               

               
               
               
