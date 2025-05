Ayuntamiento de Gómez Palacio niega ser responsable de arrendar espectaculares a Betzabé

Jose Ángel Mascorro Muñoz, secretario del Ayuntamiento de Gómez Palacio, en un encuentro con medios de comunicación este martes en la Presidencia de Gómez Palacio, realizó un posicionamiento con respecto a las declaraciones que dio el presidente del PRI en Gómez Palacio, Carlos Taboada, quien señala la participación del Ayuntamiento en cuanto a espectaculares colocados en el bulevar Ejército Mexicano, mismos en los que aparece propaganda de la candidata de Morena a la Alcaldía de Gómez Palacio.

"En ese sentido es importante aclarar de manera contundente y bien bien claro que el Municipio no es propietario, por comienzo, de ningún espectacular. Segundo, no participa ni de manera directa ni como intermediario en el arrendamiento de estos para colocar campaña política de ningún actor político", aseguró Mascorro.

El secretario del Ayuntamiento dijo desconocer el fundamento de Taboada para hacer tales señalamientos.

"Nosotros después de una revisión que se había hecho con anterioridad tenemos la certeza de lo que estamos exponiendo. El Municipio no es propietario de ningún espectacular y en respeto a la ley electoral tampoco se participan en el arrendamiento mediante algún tercero. La única propaganda que se encuentra ahorita colocada en la que sí se está arrendando algún tipo de espacio es el tema del Dengue, que es un tema de salud que sí permite la ley electoral su publicidad sin ninguna intención política", aseguró el funcionario municipal, quien dijo que su opinión no la ve como contrastada con la de Taboada: "No lo veo yo como un contraste sino tal vez una tergiversación".

Aseguró que tienen los funcionarios instrucciones claras además del conocimiento de las sanciones por parte de las instituciones electorales y de la alcaldesa, Leticia Herrera Ale, de mantenerse dentro del margen de las disposiciones legales en materia electoral.

¿Qué fue lo que dijo el presidente del PRI?

El presidente Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carlos Taboada, señaló en una rueda de prensa celebrada en las instalaciones del PRI local que el Ayuntamiento de Gómez Palacio arrendó espectaculares para la candidata de Morena, por lo cual pidió que la autoridad electoral investigue el caso considerando que la ley electoral establece que no puede hacerse uso de los espacios públicos o equipamiento urbano municipal.

"Está prohibido. Si bien entiendo, el Municipio tiene un convenio o un arrendamiento hacia una empresa por lo cual se suben estos espectaculares. El Municipio se mantiene al margen y no se puede ver inmiscuido en este proceso. Sin embargo nosotros lo hicimos ante el órgano electoral para que a su vez lo haga con esta empresa", señaló Taboada, quien comentó que el IEPC deberá revisar esta situación: "Lo que nosotros señalamos es el uso de espacio público y equipamiento urbano que se prohíbe por parte de la Ley Electoral", aseguró.

Taboada comentó que además se arrendó con un presupuesto que supera gastos de campaña en todo el periférico y que con su equipo de abogados "acuerpados hacia nuestro candidato, Raul Meraz los vamos a bajar".

Señaló que son alrededor de 8 espectaculares, uno en la calzada Sánchez Madariaga y los demás en el periférico, bulevar Ejército Mexicano, y mencionó que todos son a favor de la candidata de Morena.

También señaló en cuanto al candidato de Movimiento Ciudadano que ha tenido un sobregasto por tener muchos espectaculares en otras zonas de la ciudad.

En cuanto a los espectaculares a cargo del Municipio de Gómez Palacio mencionó: "El Municipio, arrenda estos espectaculares, propiedad de otra empresa y nosotros hacemos el señalamiento para que el Municipio haga lo conducente".