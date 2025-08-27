Gómez Palacio y Lerdo Lerdo Ayuntamiento de Gómez Palacio EXTORSIONES Mantenimiento vial Bomberos

Ayuntamiento de Gómez Palacio

Ayuntamiento de Gómez Palacio intensifica trabajos de bacheo

Ayuntamiento de Gómez Palacio intensifica trabajos de bacheo

Ayuntamiento de Gómez Palacio intensifica trabajos de bacheo

DIANA GONZÁLEZ.-

La Dirección de Obras Públicas mantiene un programa intensivo de bacheo que se desarrolla en distintos sectores de la zona urbana y en comunidades rurales, con el propósito de mejorar las condiciones de movilidad y seguridad en las vialidades.

Juan Salazar Reyes, director de Obras Públicas, explicó que en los últimos días se han realizado intervenciones en diversos puntos de la ciudad, atendiendo tanto el plan de acción previamente establecido como las solicitudes directas de la ciudadanía.

Entre las áreas beneficiadas se encuentran los fraccionamientos Santa Teresa, Veredas de Santa Rita, Hamburgo, Rinconada Bugambilias, Filadelfia, Santa Rosa, Fidel Velázquez, Torremolinos y Bosque Real. Asimismo, se efectuaron trabajos en colonias como 5 de Mayo, Centro, El Campestre, Felipe Ángeles y Luis Donaldo Colosio, además del Parque Industrial Carlos Herrera Araluce y la comunidad rural Las Huertas.

Salazar Reyes exhortó a la población a reportar cualquier bache o daño en las calles a través del área de Atención Ciudadana de la Presidencia Municipal, o bien comunicándose al teléfono 87-11-75-10-00, en las extensiones 159, 160, 162, 288 y 358, donde cada reporte será canalizado y atendido.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Gómez Palacio y Lerdo

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Ayuntamiento de Gómez Palacio

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Gómez Palacio y Lerdo
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Ayuntamiento de Gómez Palacio intensifica trabajos de bacheo


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2409642

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx