Ayuntamiento de Gómez Palacio intensifica trabajos de bacheo

La Dirección de Obras Públicas mantiene un programa intensivo de bacheo que se desarrolla en distintos sectores de la zona urbana y en comunidades rurales, con el propósito de mejorar las condiciones de movilidad y seguridad en las vialidades.

Juan Salazar Reyes, director de Obras Públicas, explicó que en los últimos días se han realizado intervenciones en diversos puntos de la ciudad, atendiendo tanto el plan de acción previamente establecido como las solicitudes directas de la ciudadanía.

Entre las áreas beneficiadas se encuentran los fraccionamientos Santa Teresa, Veredas de Santa Rita, Hamburgo, Rinconada Bugambilias, Filadelfia, Santa Rosa, Fidel Velázquez, Torremolinos y Bosque Real. Asimismo, se efectuaron trabajos en colonias como 5 de Mayo, Centro, El Campestre, Felipe Ángeles y Luis Donaldo Colosio, además del Parque Industrial Carlos Herrera Araluce y la comunidad rural Las Huertas.

Salazar Reyes exhortó a la población a reportar cualquier bache o daño en las calles a través del área de Atención Ciudadana de la Presidencia Municipal, o bien comunicándose al teléfono 87-11-75-10-00, en las extensiones 159, 160, 162, 288 y 358, donde cada reporte será canalizado y atendido.