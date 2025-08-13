Ayuntamiento de Gómez Palacio impulsa a emprendedores con el programa 'Diseñando tu Negocio'

Con el objetivo de fortalecer a los emprendedores locales y dotarlos de herramientas que les permitan hacer crecer sus proyectos, el Ayuntamiento de Gómez Palacio, a través de la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, mantiene vigente el programa permanente Diseñando tu Negocio.

Érick Escobedo García, titular de la dependencia, destacó que esta iniciativa, respaldada por la Presidenta Municipal Leticia Herrera Ale, ofrece de manera gratuita asesoría integral para que los negocios se consoliden y alcancen una mayor proyección.

El programa incluye beneficios como el diseño de imagen corporativa, tarjetas de presentación y la elaboración de un flyer publicitario para difundir los productos o servicios. Asimismo, brinda orientación para gestionar fuentes de financiamiento y apoyo en trámites clave, como el registro de marca, obtención de código de barras y elaboración de tabla nutrimental en caso de alimentos , con el fin de facilitar la colocación de productos en tiendas departamentales o plataformas de comercio electrónico.

“El objetivo es que los emprendedores no solo inicien, sino que logren posicionarse y competir en el mercado”, subrayó Escobedo García.

Las personas interesadas pueden acudir a las oficinas de la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, ubicadas en el Centro de Convenciones de la Expo Feria de Gómez Palacio, o comunicarse al teléfono (871) 175 1000 para más información.