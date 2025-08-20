Ayuntamiento de Gómez Palacio exhorta a evitar la quema de basura por daños a la salud y al medio ambiente

Ante el incremento de reportes sobre la quema de basura en terrenos baldíos, el Ayuntamiento de Gómez Palacio, a través de la Dirección de Protección Civil, exhortó a la ciudadanía a erradicar esta práctica peligrosa, que representa un serio riesgo para la salud pública y la seguridad de las viviendas.

Santiago Rodríguez Chávez, titular de la dependencia, informó que, por instrucciones de la presidenta municipal, Leticia Herrera Ale, se emitió este llamado con el propósito de proteger a la población. Explicó que, en muchos casos, los incendios son provocados de manera intencional por personas que desconocen la magnitud de los daños que generan, pues el fuego se propaga rápidamente y resulta difícil de controlar, poniendo en riesgo vidas y patrimonio.

Además del peligro inmediato, Rodríguez Chávez subrayó que la quema de basura libera gases contaminantes como dióxido y monóxido de carbono, así como partículas nocivas que deterioran la calidad del aire. Estos contaminantes afectan principalmente a niñas, niños, adultos mayores y personas con padecimientos respiratorios como asma o enfermedades pulmonares.

El riesgo aumenta cuando los incendios ocurren cerca de zonas habitadas o áreas agrícolas, ya que las llamas pueden expandirse con facilidad. Por ello, Protección Civil reiteró la importancia de adoptar medidas responsables para la disposición de los residuos y abstenerse por completo de quemarlos.

La dependencia pidió a la ciudadanía reportar de inmediato cualquier conato de incendio al número de emergencias 911 o directamente a la línea de Protección Civil: 871 714 12 10.