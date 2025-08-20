Gómez Palacio y Lerdo Medio Ambiente Lerdo Elecciones Durango Personas con discapacidad Alumbrado público

Medio Ambiente

Ayuntamiento de Gómez Palacio exhorta a evitar la quema de basura por daños a la salud y al medio ambiente

Ayuntamiento de Gómez Palacio exhorta a evitar la quema de basura por daños a la salud y al medio ambiente

Ayuntamiento de Gómez Palacio exhorta a evitar la quema de basura por daños a la salud y al medio ambiente

DIANA GONZÁLEZ

Ante el incremento de reportes sobre la quema de basura en terrenos baldíos, el Ayuntamiento de Gómez Palacio, a través de la Dirección de Protección Civil, exhortó a la ciudadanía a erradicar esta práctica peligrosa, que representa un serio riesgo para la salud pública y la seguridad de las viviendas.

Santiago Rodríguez Chávez, titular de la dependencia, informó que, por instrucciones de la presidenta municipal, Leticia Herrera Ale, se emitió este llamado con el propósito de proteger a la población. Explicó que, en muchos casos, los incendios son provocados de manera intencional por personas que desconocen la magnitud de los daños que generan, pues el fuego se propaga rápidamente y resulta difícil de controlar, poniendo en riesgo vidas y patrimonio.

Además del peligro inmediato, Rodríguez Chávez subrayó que la quema de basura libera gases contaminantes como dióxido y monóxido de carbono, así como partículas nocivas que deterioran la calidad del aire. Estos contaminantes afectan principalmente a niñas, niños, adultos mayores y personas con padecimientos respiratorios como asma o enfermedades pulmonares.

El riesgo aumenta cuando los incendios ocurren cerca de zonas habitadas o áreas agrícolas, ya que las llamas pueden expandirse con facilidad. Por ello, Protección Civil reiteró la importancia de adoptar medidas responsables para la disposición de los residuos y abstenerse por completo de quemarlos.

La dependencia pidió a la ciudadanía reportar de inmediato cualquier conato de incendio al número de emergencias 911 o directamente a la línea de Protección Civil: 871 714 12 10.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Gómez Palacio y Lerdo

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Medio Ambiente Gómez Palacio

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Gómez Palacio y Lerdo
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Ayuntamiento de Gómez Palacio exhorta a evitar la quema de basura por daños a la salud y al medio ambiente


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2407961

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx