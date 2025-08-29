Gómez Palacio y Lerdo Gómez Palacio Lerdo Ayuntamiento de Gómez Palacio

Escuelas

Ayuntamiento de Gómez Palacio dona predio para construcción de secundaria en Urbi Villas del Cedro

Ayuntamiento de Gómez Palacio dona predio para construcción de secundaria en Urbi Villas del Cedro

Ayuntamiento de Gómez Palacio dona predio para construcción de secundaria en Urbi Villas del Cedro

DIANA GONZÁLEZ

La alcaldesa Leticia Herrera Ale, llevó a cabo la donación de un terreno al Gobierno del Estado de Durango, en el cual se construirá una nueva escuela secundaria. 

La donación del terreno, ubicado en el fraccionamiento Urbi Villa del Cedro, se oficializó con la entrega de la documentación correspondiente en un acto celebrado en la Presidencia Municipal.

El predio donado cuenta con una superficie de 3 mil 097.15 metros cuadrados, se ubica en la calle Naranjos del fraccionamiento antes mencionado y será destinado a la construcción de una secundaria que beneficiará a cientos de jóvenes del sector.

La presidenta municipal enfatizó que esta acción responde a una de las principales necesidades detectadas en el sector. 

“La educación es la mejor inversión para transformar el futuro de Gómez Palacio. Hoy damos certeza jurídica a este proyecto y garantizamos que las y los jóvenes de Urbi Villa del Cedro tendrán un espacio digno para continuar sus estudios sin tener que trasladarse grandes distancias”, aseguró.


Herrera Ale recordó que la iniciativa surgió tras un recorrido realizado junto con la presidenta del DIF Estatal, Marisol Rosso Rivera, donde constataron que, pese al crecimiento habitacional, la zona carecía de una secundaria.


Durante el acto protocolario, la alcaldesa entregó la documentación al Dr. Fernando Ulises Adame de León, subsecretario de Educación en la Región Laguna, quien destacó que  ya se han realizado las gestiones para obtener la clave para esta escuela secundaria, y aunado a la documentación de propiedad del terreno, se buscará ante el instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED), para que se puedan autorizar los recursos para la obra de construcción del plantel educativo, que estima de inicio pueda atender a más de 300 alumnas y alumnos.


En sesión de Cabildo, se aprobó por unanimidad la enajenación a título gratuito del predio, con base en los artículos 170, 171 y 172 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango. Asimismo, se gestionó el cambio de uso de suelo de área verde a equipamiento educativo, conforme al artículo 84 del Reglamento Interior del Ayuntamiento, con el fin de otorgar certeza jurídica al proyecto.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Gómez Palacio y Lerdo

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Educación construcción de escuelas escuelas

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Gómez Palacio y Lerdo
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Ayuntamiento de Gómez Palacio dona predio para construcción de secundaria en Urbi Villas del Cedro


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2410172

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx