Ayuntamiento de Gómez Palacio dona predio para construcción de secundaria en Urbi Villas del Cedro

La alcaldesa Leticia Herrera Ale, llevó a cabo la donación de un terreno al Gobierno del Estado de Durango, en el cual se construirá una nueva escuela secundaria.

La donación del terreno, ubicado en el fraccionamiento Urbi Villa del Cedro, se oficializó con la entrega de la documentación correspondiente en un acto celebrado en la Presidencia Municipal.

El predio donado cuenta con una superficie de 3 mil 097.15 metros cuadrados, se ubica en la calle Naranjos del fraccionamiento antes mencionado y será destinado a la construcción de una secundaria que beneficiará a cientos de jóvenes del sector.

La presidenta municipal enfatizó que esta acción responde a una de las principales necesidades detectadas en el sector.

“La educación es la mejor inversión para transformar el futuro de Gómez Palacio. Hoy damos certeza jurídica a este proyecto y garantizamos que las y los jóvenes de Urbi Villa del Cedro tendrán un espacio digno para continuar sus estudios sin tener que trasladarse grandes distancias ”, aseguró.

Herrera Ale recordó que la iniciativa surgió tras un recorrido realizado junto con la presidenta del DIF Estatal, Marisol Rosso Rivera, donde constataron que, pese al crecimiento habitacional, la zona carecía de una secundaria.

Durante el acto protocolario, la alcaldesa entregó la documentación al Dr. Fernando Ulises Adame de León, subsecretario de Educación en la Región Laguna, quien destacó que ya se han realizado las gestiones para obtener la clave para esta escuela secundaria, y aunado a la documentación de propiedad del terreno, se buscará ante el instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED), para que se puedan autorizar los recursos para la obra de construcción del plantel educativo, que estima de inicio pueda atender a más de 300 alumnas y alumnos.

En sesión de Cabildo, se aprobó por unanimidad la enajenación a título gratuito del predio, con base en los artículos 170, 171 y 172 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango. Asimismo, se gestionó el cambio de uso de suelo de área verde a equipamiento educativo, conforme al artículo 84 del Reglamento Interior del Ayuntamiento, con el fin de otorgar certeza jurídica al proyecto.