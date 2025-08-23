'¡Ay mamá!', regresa Tito a La Laguna

¡Ya es un hecho! Tito Double regresa a La Laguna.

Desde el pasado 18 de agosto, el cantante emocionó a sus fans al dar a conocer las fechas de su ¡Ay mamá! Tour México, en las que incluía a la ciudad de Torreón.

Se sabía que el concierto en Torreón está programado para el jueves 9 de octubre; no obstante, se desconocía el lugar. Ayer el Coliseo Centenario dio a conocer que Tito regresará al establecimiento para cantarle a los laguneros.

Asimismo, el recinto de espectáculos anunció que la preventa Banamex comienza el 27 de agosto y la venta general será el 28 de agosto.

El show forma parte de una serie de presentaciones que el artista realizará en diversas ciudades del país durante los meses de septiembre, octubre y noviembre.

La última vez que el artista visitó La Laguna también se presentó en el Coliseo.

La gira de Tito Double P arrancará el 13 de septiembre en la Ciudad de México y recorrerá Veracruz, Orizaba, Puebla, Oaxaca, Mérida, Chihuahua, Saltillo y Zapopan, antes de su llegada a la Comarca Lagunera.

Después de su presentación en Torreón, el tour continuará por San Luis Potosí, Aguascalientes, Toluca, Ciudad Juárez, Monterrey, Hermosillo, Tijuana y, finalmente, La Paz, el 7 de noviembre.