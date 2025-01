Avanza Cabildo de Torreón en participaciones efectivas, Matamoros retrocede en transparencia y asistencias a sesiones

Las organizaciones que conforman Regidor MX Laguna presentaron el reporte de evaluación del segundo semestre 2024 a los Cabildos de Torreón y Matamoros.

Marco Zamarripa, director del CCI, mencionó que este ejercicio de cuenta del cierre de la administración 2022 - 2024, el cual, se viene haciendo desde hace cinco años y que tiene por objetivo evaluar al máximo órgano de gobierno municipal, el cumplimiento de sus funciones y obligaciones, así como de las comisiones edilicias, promoviendo un gobierno abierto a la participación ciudadana.

Armando Paredes, del Observatorio Educativo de La Laguna, mencionó que regidores y síndicos en Torreón tienen una dieta mensual bruta de 64,281.60 pesos. En el caso de Matamoros, es de 49,846.50 pesos. Los asistentes que le corresponden al cuerpo edilicio para Torreón son 42 e implican un costo mensual bruto de un millón 41,991.90 pesos, en Matamoros son 23 asistentes y fue de 170,513.68 pesos.

Jesús Prado, de Alzando Voces Laguna, dijo que se contabilizaron las participaciones efectivas a voz propia y los proyectos de acuerdo presentados a título personal. En Torreón, 11 ediles tuvieron al menos una participación efectiva, para Matamoros no fue posible realizar dicho ejercicio, ya que, en toda la administración, no hicieron públicas sus sesiones de Cabildo.

En Torreón se contabilizó un total de 20 inasistencias a las sesiones de Cabildo y de estas, la mitad no especifican el motivo de la falta, en Matamoros se registraron 18 inasistencias, y se desconocen los motivos de las faltas, aunque de alguna manera fueron justificadas.

Aldo Valdés, de Unión Allegro, tocó el tema de la comunicación efectiva entre ediles y ciudadanos, en Torreón, todos los ediles atendieron las llamadas, los correos electrónicos se contestaron solo siete y por medio de redes sociales se obtuvo la respuesta de solo 10 ediles. En Matamoros no fue posible realizar las llamadas, debido a que no cuentan con líneas telefónicas para los ediles, solo se registraron cuatro respuestas en redes sociales y ninguna en correo electrónico.

Los temas principales en las sesiones de Cabildo de Torreón fueron hacienda y tesorería, licencias de alcoholes, inspección y verificación, leyes y reglamentos, lo menos mencionado fue tecnología y juventud. En Matamoros, los temas que más se abordaron fue hacienda y tesorería y patrimonio inmobiliario y los menos tratados, asuntos metropolitanos y deporte.

Karla Barrios, coordinadora de este programa, resaltó el tema de las asistencias de regidores a sesiones de comisiones y el total de reuniones celebradas. En Torreón, 13 de las 29 comisiones no cumplieron con sesionar por lo menos una vez al mes como lo indica el reglamento. En Matamoros, este indicador no fue posible de realizar debido a que no han realizado cargas de información a su sitio web sobre las comisiones desde 2023.

En total se contabilizaron 16 proyectos de acuerdo en Torreón, en Matamoros este indicador no fue posible de realizar por falta de información en su portal y no trasmitir las sesiones de cabildo.

Zamarripa mencionó que, haciendo un balance en ambos Cabildos, en Torreón hubo avances, como más participaciones efectivas, más sesiones de Cabildo, más proyectos de acuerdo y menos comisiones que incumplieron el reglamento; pero en Matamoros, si bien se registraron más sesiones de Cabildo, se contabilizaron más inasistencias, y nula apertura en el ejercicio de comunicación. Además, se mantuvo en total opacidad en muchos aspectos que respectan al Cabildo y hay un claro retroceso en cuanto a transparencia en dicho ejercicio.