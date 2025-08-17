Torreón Simas Regreso a clases SISTEMA VIAL ABASTOS-INDEPENDENCIA Torreón IMM Torreón

Avanza 50% obra en bajopuente Diana Laura; garantizan respeto al Metrobús

FABIOLA P. CANEDO

Las obras de adecuación vial en el bajopuente Diana Laura avanzan a buen ritmo y ya alcanzan aproximadamente el 50% de progreso, según informó Juan Adolfo von Bertrab Saracho, director de Obras Públicas del municipio de Torreón. El proyecto, que contempla mejoras en la vialidad y reconfiguración del flujo vehicular, se prevé concluya a finales de septiembre.

Entre los trabajos realizados hasta el momento destacan la construcción de cordonerías, el desmontaje de la estatua del general Raúl Madero, reubicada temporalmente para facilitar las maniobras, y el reacomodo de la vialidad para permitir vueltas en U continuas. “Vamos aproximadamente a la mitad del trabajo”, señaló, y detalló que el contrato vigente contempla la intervención completa de la rotonda y sus alrededores.

El funcionario aclaró que, aunque se trata de una obra amplia, el impacto físico en términos de infraestructura es limitado.

“Hay poca cordonería, más bien es recarpeteo”, explicó, desestimando las declaraciones recientes de la síndica de vigilancia, Socorro Aguilar, quien expresó preocupación por una posible afectación a la infraestructura del metrobús.

“Fuimos muy cuidadosos, no se está afectando. Tenemos plena seguridad de que ese sistema en algún momento empezará a funcionar”, aseguró von Bertrab. Añadió que el alcalde Román Alberto Cepeda mantiene conversaciones para reordenar el sistema de autotransporte, y que el proyecto del bajopuente fue presentado formalmente ante los regidores de la comisión de Obras Públicas.




“Antes de decir que estamos dañando, mejor que conozca el proyecto”, invitó el director.




La obra forma parte de una estrategia vial más amplia que incluye el desarrollo del Sistema Vial Oriente, cuya segunda fase contempla la construcción de un paso deprimido frente al centro comercial, en el cruce de División del Norte y Vasconcelos. Esta intervención busca mejorar el desfogue vehicular y reducir la congestión provocada por semáforos cercanos.


Von Bertrab informó que el proyecto ejecutivo ya está listo y se encuentra en la mesa del alcalde para su programación multianual. Aunque no reveló el monto total por razones de licitación, estimó que la inversión rondará los 380 millones de pesos, con ejecución prevista entre 2025 y 2026, abarcando prácticamente toda la administración municipal.


               
               


               

               
               

               
               
               
elsiglo.mx