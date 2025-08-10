Autoridades de prevención y auxilio, rescatan a senderista extraviado en el puerto Noas

La mañana del domingo, elementos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, paramédicos de Cruz Roja y agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal lograron ubicar y rescatar a un hombre que se había extraviado mientras realizaba senderismo en el puerto Noas, una zona de difícil acceso en la ciudad.

El reporte se recibió en la línea de emergencias alrededor de las 9:40 horas, luego de que un grupo de cinco amigos informara que uno de ellos se había separado del grupo y no lograban localizarlo.

La víctima mantenía comunicación telefónica y únicamente alcanzó a mencionar que se encontraba cerca de una antena. De inmediato, se activaron los protocolos de búsqueda.

Al lugar arribaron elementos del Cuerpo de Bomberos a bordo de la máquina de ataque rápido número 39, junto con personal de Protección Civil, paramédicos de la unidad de rescate urbano y policías municipales, quienes iniciaron el ascenso al cerro.

Minutos después, lograron comunicarse nuevamente con el senderista, quien informó que había retomado el camino de descenso.

El equipo de rescate continuó el rastreo hasta ubicarlo sano y salvo en un punto cercano al helipuerto, sin que fuera necesaria atención médica de urgencia.

En el área de auxilio, el joven fue valorado a bordo de una ambulancia, descartándose lesiones que pusieran en riesgo su vida.

Posteriormente, se reunió con sus amigos y se retiró del lugar por sus propios medios.