Automóvil termina dentro de canal de riego en la Ciudad Industrial de Torreón

Un aparatoso percance vehicular se registró durante la madrugada de este sábado en Torreón, luego de que un automóvil terminara dentro de un canal de riego en el sector de Ciudad Industrial.

El reporte de emergencia ingresó al sistema alrededor de las 2:13 horas, señalando que un vehículo había caído al cauce localizado sobre el bulevar Las Nogaleras, en su cruce con el periférico Raúl López Sánchez.

De inmediato, al sitio se trasladaron elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes confirmaron que en el interior del canal se encontraba un automóvil parcialmente sumergido. Los apagafuegos procedieron a revisar la unidad, cortando la corriente de la batería y verificando que no existiera derrame de combustible que pudiera ocasionar un incendio.

Minutos más tarde, con apoyo de una grúa, se logró la extracción del vehículo, el cual quedó bajo resguardo de las autoridades de Tránsito y Vialidad.

El conductor fue identificado como Jorge Andrés, manifestó a los agentes que mientras circulaba por el sector perdió el control del volante, lo que provocó que terminara en el interior del canal. Afortunadamente, no resultó con lesiones de consideración.

Paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) acudieron al lugar y valoraron al joven, quien no requirió traslado a un hospital ya que sus lesiones no eran de gravedad.

En el sitio también hicieron presencia elementos de Vialidad y Protección Civil, quienes se encargaron de coordinar las maniobras y brindar seguridad durante las labores de rescate.

Las autoridades indicaron que será en las próximas horas cuando se deslinden responsabilidades, mientras que el automóvil quedó asegurado en un corralón de la ciudad para su resguardo.