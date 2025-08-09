Automóvil cae a canal de riego en San Pedro; tres personas lesionadas

La tarde de este viernes se registró un aparatoso accidente vehicular en el que un automóvil Kia K3, color gris, terminó dentro de un canal de riego en el sector Villas de la América, dejando como saldo tres personas lesionadas.

El percance ocurrió alrededor de las 19:00 horas, sobre el Libramiento San Pedro, a la altura de la prolongación Adolfo López Mateos y Albino Guerrero, justo adelante de la curva en el puente vehicular de la zona.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el vehículo circulaba por la citada vialidad cuando, por causas que aún no han sido determinadas, el conductor perdió el control, salió del camino y cayó al canal de riego.

Al lugar acudieron de inmediato elementos de Protección Civil y Bomberos de San Pedro, así como paramédicos de la Cruz Roja. Personal del grupo de reacción ingresó al canal para auxiliar en la extracción de una persona que permanecía atrapada dentro del automóvil.

Otros dos ocupantes del vehículo ya se encontraban fuera de la unidad al momento de la llegada de los rescatistas. Todos los lesionados fueron atendidos en el lugar y posteriormente trasladados a una clínica particular para su valoración médica.

Las autoridades mencionan que la salud de los afectados es estable, sin embargo las causas precisas del accidente no han sido identificadad, aunque se presume que el exceso de velocidad y la pérdida de control del vehículo podrían haber influido en el hecho.