Policiaca Robos Accidentes viales Policiaca Seguridad FALLECIMIENTOS

Accidentes viales

Automóvil cae a canal de riego en San Pedro; tres personas lesionadas

Automóvil cae a canal de riego en San Pedro; tres personas lesionadas

Automóvil cae a canal de riego en San Pedro; tres personas lesionadas

EL SIGLO DE TORREÓN.-

La tarde de este viernes se registró un aparatoso accidente vehicular en el que un automóvil Kia K3, color gris, terminó dentro de un canal de riego en el sector Villas de la América, dejando como saldo tres personas lesionadas.

El percance ocurrió alrededor de las 19:00 horas, sobre el Libramiento San Pedro, a la altura de la prolongación Adolfo López Mateos y Albino Guerrero, justo adelante de la curva en el puente vehicular de la zona.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el vehículo circulaba por la citada vialidad cuando, por causas que aún no han sido determinadas, el conductor perdió el control, salió del camino y cayó al canal de riego.

Al lugar acudieron de inmediato elementos de Protección Civil y Bomberos de San Pedro, así como paramédicos de la Cruz Roja. Personal del grupo de reacción ingresó al canal para auxiliar en la extracción de una persona que permanecía atrapada dentro del automóvil.

Otros dos ocupantes del vehículo ya se encontraban fuera de la unidad al momento de la llegada de los rescatistas. Todos los lesionados fueron atendidos en el lugar y posteriormente trasladados a una clínica particular para su valoración médica.


Las autoridades mencionan que la salud de los afectados es estable, sin embargo las causas precisas del accidente no han sido identificadad, aunque se presume que el exceso de velocidad y la pérdida de control del vehículo podrían haber influido en el hecho.






               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Policiaca

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: San Pedro Accidentes viales

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Policiaca
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Automóvil cae a canal de riego en San Pedro; tres personas lesionadas


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405200

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx