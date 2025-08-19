Un hombre perdió el control de su vehículo y se impactó contra una barda en la ciudad de Gómez Palacio, a espaldas de la colonia Las Rosas.

El accidente ocurrió cerca de las 8:00 de la mañana de este martes sobre el bulevar Sacramento, a unos metros del colegio San Roberto, con dirección a ciudad Lerdo.

El vehículo siniestrado es de la marca Seat, línea Ibiza, color negro, modelo 2019, el cual portaba placas de circulación del estado de Coahuila.

Dicha unidad era conducida por un masculino identificado como Francisco Daniel de 32 años de edad, quien tiene su domicilio en la colonia Nueva California de Torreón.

Se informó que al ir en circulación sobre la vialidad mencionada, al salir de una curva, el chofer perdió el control del volante y se proyectó contra la cordonería, para posteriormente impactar contra una barda.

El vehículo perdió el rin trasero izquierdo, además de presentar daños en la llanta delantera del mismo lado y en la carrocería.

La falta de precaución al conducir y el exceso de velocidad fueron los principales factores que derivaron en el hecho vial.

Algunos automovilistas que circulaban por el lugar y observaron el accidente, de inmediato llamaron al sistema estatal de emergencias 911 para reportar los hechos.

A pesar de lo aparatos del accidente no hubo personas lesionadas de gravedad, ya que el conductor sólo presentó algunos golpes leves y no requirió hospitalización.

Elementos de la Subdirección de Tránsito y Vialidad Municipal, resguardaron la zona para evitar otro percance similar.

Del accidente tomó conocimiento el personal del departamento de Peritos, el cual elaboró un informe sobre lo sucedido.

La unidad siniestrada fue retirada del lugar con la ayuda de una grúa y depositada en un corralón de la ciudad para su resguardo.

Finalmente, el caso fue turnado ante la autoridad competente para continuar con los procedimientos establecidos por la ley.

Auto se impacta contra barda en el bulevar Sacramento de Gómez Palacio