Auto le corta la circulación a motociclista en la colonia Nuevo Castillo de Gómez Palacio

Un motociclista se impactó contra un vehículo que le cortó la circulación a la altura del fraccionamiento Nuevo Castillo de la ciudad de Gómez Palacio.

El accidente ocurrió cerca de las 7:00 horas de este miércoles sobre el bulevar San Carlos, a la altura de la calle Del Castillo de dicho sector habitacional.

El automóvil señalado como responsable es de la marca Ford, línea Figo, modelo 2018, color rojo, con placas de circulación del estado de Durango, tripulada por Jesús Ricardo de 28 años de edad.

Dicho vehículo realizó una maniobra con la cual le cortó la circulación al motociclista, quien se impactó en uno de sus costados.

Se trata de un joven identificado como Óscar Daniel de 22 años de edad, quien tripulaba una motocicleta de la marca Vento, modelo 2024, color amarillo con negro.

Tras el contacto, dicho masculino salió proyectado a la cinta asfáltica donde terminó tendido con algunos golpes en el cuerpo.

Testigos de los hechos de inmediato llamaron al sistema estatal de emergencias 911 para solicitar la presencia de las corporaciones de seguridad la ciudad.

Agentes de la Subdirección de Tránsito y Vialidad Municipal, resguardaron la zona para evitar otro percance similar.

Del accidente tomó conocimiento el personal del departamento de Peritos, el cual elaboró un informe sobre lo sucedido.

Finalmente, tanto el sedán como la motocicleta fueron retirados del lugar con la ayuda de una grúa y depositadas en un corralón de la ciudad para su resguardo.

El conductor responsable deberá cubrir los daños materiales ocasionados y el pago de las multas que la autoridad competente le imponga.