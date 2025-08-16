Policiaca accidentes viales Narcomenudeo ROBOS HOMICIDIOS Torreón

accidentes viales

Auto impacta a ciclista frente al fraccionamiento Santa Rosa de Gómez Palacio

Auto impacta a ciclista frente al fraccionamiento Santa Rosa de Gómez Palacio

Auto impacta a ciclista frente al fraccionamiento Santa Rosa de Gómez Palacio

EL SIGLO DE TORREÓN

Un ciclista resultó lesionado tras ser impactado por un vehículo particular frente al fraccionamiento Santa Rosa de la ciudad de Gómez Palacio.

El accidente ocurrió el pasado viernes 15 de agosto del año en curso en el cruce del bulevar Rebollo Acosta y la calle Paseo de dicho sector habitacional.

Se trata de un masculino identificado como Juan Luis de 58 años de edad, quien viajaba a bordo de una bicicleta de la marca Veloci, color verde, modelo 2015.

Dicha persona se desplazaba con preferencia sobre el bulevar Rebollo Acosta y al llegar a la calle Paseo, fue impactado por un auto particular que salió de la colonia sin la debida precaución de la colonia.


Se trata de un Mazda 3, modelo 2005, cole gris, con láminas de identificación de una organización de empadronamiento de vehículos de procedencia extranjera, mismo que era conducido por José Dante de 32 años de edad.


Tras el contacto, en el ciclista salió proyectado a la cinta asfáltica donde terminó tendido con múltiples golpes en el cuerpo.


Testigos de los hechos solicitaron la presencia de las corporaciones de recatar y de seguridad de la ciudad por medio de múltiples reportes al sistema estatal de emergencias 911.


Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio para atender al lesionado.


Del accidente tomó conocimiento el personal del departamento de Peritos, el cual elaboró un informe sobre lo sucedido.


Así mismo, los elementos de la Subdirección de Tránsito y Vialidad resguardaron la zona mientras los rescatistas realizaban su labor.


Tanto el sedán como la bicicleta fueron depositados en un corralón de la ciudad para su resguardo.


Finalmente, el caso fue turnado ante la autoridad competente para continuar con los procedimientos establecidos por la ley.




               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Policiaca

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: accidentes viales

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Policiaca
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Auto impacta a ciclista frente al fraccionamiento Santa Rosa de Gómez Palacio


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2406943

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx