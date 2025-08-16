Auto impacta a ciclista frente al fraccionamiento Santa Rosa de Gómez Palacio

Un ciclista resultó lesionado tras ser impactado por un vehículo particular frente al fraccionamiento Santa Rosa de la ciudad de Gómez Palacio.

El accidente ocurrió el pasado viernes 15 de agosto del año en curso en el cruce del bulevar Rebollo Acosta y la calle Paseo de dicho sector habitacional.

Se trata de un masculino identificado como Juan Luis de 58 años de edad, quien viajaba a bordo de una bicicleta de la marca Veloci, color verde, modelo 2015.

Dicha persona se desplazaba con preferencia sobre el bulevar Rebollo Acosta y al llegar a la calle Paseo, fue impactado por un auto particular que salió de la colonia sin la debida precaución de la colonia.

Se trata de un Mazda 3, modelo 2005, cole gris, con láminas de identificación de una organización de empadronamiento de vehículos de procedencia extranjera, mismo que era conducido por José Dante de 32 años de edad.

Tras el contacto, en el ciclista salió proyectado a la cinta asfáltica donde terminó tendido con múltiples golpes en el cuerpo.

Testigos de los hechos solicitaron la presencia de las corporaciones de recatar y de seguridad de la ciudad por medio de múltiples reportes al sistema estatal de emergencias 911.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio para atender al lesionado.

Del accidente tomó conocimiento el personal del departamento de Peritos, el cual elaboró un informe sobre lo sucedido.

Así mismo, los elementos de la Subdirección de Tránsito y Vialidad resguardaron la zona mientras los rescatistas realizaban su labor.

Tanto el sedán como la bicicleta fueron depositados en un corralón de la ciudad para su resguardo.

Finalmente, el caso fue turnado ante la autoridad competente para continuar con los procedimientos establecidos por la ley.