Auto deportivo choca con vagoneta en Gómez Palacio

Un vehículo deportivo se impactó contra una vagoneta que le cortó la circulación frente a la colonia Felipe Ángeles de la ciudad de Gómez Palacio, el saldo fue de múltiples daños materiales.

El accidente vial ocurrió cerca de las 18:30 horas del pasado sábado sobre el bulevar Jabonoso y la calle Nacional de dicho sector habitacional.

El vehículo señalado como presunto responsable es una vagoneta de la marca Volkswagen, línea Pointer, modelo 2003, color arena, con placas de circulación del estado de Durango, cuyo chofer se identificó como Rubén Omar.

Los primeros reportes de las autoridades presentes informaron que dicha unidad salió de la colonia por la calle Nacional sin la debida precaución y le cortó la circulación a un auto deportivo que se desplazaba con preferencia por el bulevar Jabonoso.

Se trata de un Dodge Challenger, modelo 2016, color negro, con láminas de identificación del estado de Coahuila, mismo que era conducido por Axel Alejandro de 30 años de edad.

Testigos de los hechos solicitaron la presencia de las corporaciones de rescate y de seguridad de la ciudad por medio de múltiples llamadas telefónicas al sistema estatal de emergencias 911.

A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas de gravedad.

La circulación vehicular se vio afectada por varios minutos, debido que las unidades siniestradas quedaron obstruyendo el paso.

Elementos del departamento de Peritos, adscritos a la Subdirección de Tránsito y Vialidad, tomaron conocimiento del accidente.

Una grúa realizó las maniobras necesarias para retirar los autos y depositarlos en un corralón de la ciudad.

El chofer responsable deberá cubrir los daños materiales ocasionados, así como las multas que la autoridad competente le imponga.