Aún sin solicitudes de informales para venta del día 14

La Dirección de Plazas y Mercados de Torreón informó que no se ha recibido ninguna solicitud de permiso temporal por parte de comerciantes informales para instalarse en las principales vialidades del Centro Histórico durante este mes, en el que crece la afluencia de personas por el día del Amor y la amistad.

El director de la dependencia, Víctor Ramos Galindo, dijo que con el objetivo de mantener el orden en la ciudad y debido a que comúnmente se percibe un aumento en la movilidad comercial por dicha festividad, personal a su cargo mantendrá la vigilancia principalmente en la zona Centro para evitar la instalación de vendedores informales.

El funcionario los exhortó a que eviten esta práctica, pues por ocupar los espacios públicos para el comercio, serán sancionados con una multa.

Reiteró que la Dirección de Plazas y Mercados estará vigilando que los comerciantes debidamente registrados se ubiquen en su local sin extenderse a las banquetas y les hizo el llamado a no utilizar las banquetas y mantener los cruceros y vías principales despejadas, especialmente en el primer cuadro de la ciudad.

Agregó que la inspección estará enfocada en recorridos por toda la ciudad y aseguró que la revisión de ambulantaje se hace de manera permanente, a fin de atender a los lineamientos de la administración municipal, para mantener la seguridad y el orden en el Municipio.

El director comentó que las personas interesadas en recibir asesoría sobre la correcta operación de sus negocios, pueden acercarse a la Dirección de Plazas y Mercados que se encuentra ubicada en el estacionamiento subterráneo de la presidencia municipal.

EXPECTATIVAS

Recientemente, Mariano Serna Muñoz, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Torreón, dijo que enero fue muy complicado para el sector comercio, al significar una contracción importante en la economía de los consumidores, por lo que las ventas bajaron entre 5 a 15 por ciento, dependiendo de cada giro.

Detalló que la gente priorizó la compra de artículos de primera necesidad en este primer mes del año y se ha dejado de invertir en otros rubros que están fuera de la canasta básica, ya que deben cubrir otros gastos como el plaqueo y Predial.

En este contexto, comentó que las ventas por el Día de San Valentín podrían significar el inicio de una mejor temporada para los comercios, donde se recupera la economía familiar.

Señaló que para el Día del Amor y la Amistad hay un beneficio en las florerías, las pastelerías, los regalos, la ropa, los cines, en diferentes proporciones, pero en general suben las ventas para los comercios a partir de esta fecha, tras la caída durante el mes de enero.

Serna Muñoz invitó a la ciudadanía a adquirir sus productos en el mercado formal y no con los vendedores ambulantes, pues indicó que los negocios establecidos genera empleos formales con todas las prestaciones de Ley para sus trabajadores, desde IMSS, Infonavit, Afore, etc., algo que no cumplen los informales.