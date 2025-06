Aún sin fecha para la toma de protesta del nuevo CDE del PAN

Una vez que se desahogue el procedimiento y los juicios de inconformidad, se podrá tomar protesta al nuevo Comité Directivo Estatal del Partido de Acción Nacional, dio a conocer su presidente Gerardo Aguado Gómez.

Por lo anterior, recordó que se han ido agotando las instancias correspondientes por parte de una de las aspirantes, Blanca Rubí Lamas Velázquez.

“La Comisión de Justicia determinó que no había materia para que procediera el juicio de inconformidad que presentó, luego acudieron como esta en su derecho a la siguiente instancia que es el Tribunal local aquí en el estado de Coahuila, el tribunal igual, no vio materia, y entonces se fueron por la tercera instancia que es la Sala Regional que no ha sesionado”, explicó.