Aún no amerita contingencia ambiental: Funcionario sobre contaminación en Torreón

Las condiciones de la región no ameritan, todavía, una declaración de contingencia ambiental con acciones específicas como limitar la circulación de vehículos, aunque sí se reconoce la urgencia de modificar políticas públicas y, sobre todo, que la ciudadanía se involucre en medidas de carácter preventivo para retrasar o frenar una situación crítica para el medio ambiente y la salud pública.

Según el director general de Medio Ambiente en el Municipio, Marcelo Sánchez Adame, se tendrán que ajustar algunas de esas políticas, para que, por ejemplo, se haga cumplir la obligatoriedad de la verificación vehicular.

"Ya estamos trabajando en una revisión de las disposiciones, sí es una medida obligatoria, pero no se cumple", dijo, al señalar que mientras tanto, la apuesta es hacia la consciencia de la población, sobre reducir el uso de vehículos motorizados en distancias cortas; que utilicen más la bicicleta y reportar la quema de llantas, basura y toda práctica que contamine, entre otras acciones.

Refirió que las condiciones ambientales que se registran son temporales , y se deben a una corriente de aire proveniente desde Texas, que afecta los estados de Nuevo León, Chihuahua y Coahuila; a esto se suma el cambio radical de temperaturas, que siguen siendo frescas por las mañanas y calientes por las tardes, lo que da un efecto invernadero.

El funcionario municipal resaltó que para aplicar medidas como el "Hoy no circula" para limitar el tránsito vehicular, tendrían que ajustarse normativas, aunque desde su perspectiva, no es algo que se necesite con urgencia, pues la situación que se registra actualmente no es tan grave y además, es temporal.

"No es tan grave como para llegar a una contingencia ambiental, sí es urgente, pero en la condición en que estamos, no amerita una contingencia, más bien es cuestión de que actuemos la sociedad y nosotros (la autoridad), para no llegar a una situación más grave.

Ahorita es por el tema de la cuestión climática y poca humedad en el ambiente, y cuando lleguemos a una contingencia, ya sería muy grave , pues a toda hora y todos los días sería extremadamente mala la calidad del aire", según expuso.

Recomendaciones

Por su parte, autoridades estatales de Durango recomendaron a la población de la Comarca Lagunera evitar la exposición prolongada al aire libre, utilizar cubreboca o mascarilla al salir a espacios abiertos o al aire libre cuando la calidad del aire sea "extremadamente mala", incluso permanecer en espacios cerrados.

La Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Estado, informó mediante un comunicado, dichas medidas, y exhortó a la población a consultar las fuentes oficiales y confiables sobre la situación actual de calidad del aire y climatológica.Una de estas fuentes de información es el enlace https://www.torreon.gob.mx/medioambiente/monitoreo/ que se alimenta con información de la estación de monitoreo ambiental, que opera en el Centro Cultural José R. Mijares de Torreón , y en la que diariamente la ciudadanía puede consultar las condiciones de calidad del aire y las recomendaciones básicas en función del nivel de contaminación.

Esta clasificación va desde buena, aceptable, mala, muy mala y extremadamente mala, según la presencia de contaminantes en la atmósfera, como las partículas menores a 10 micras y 2.5 micras (PM10 y PM2.5), ozono, dióxido de nitrógeno y monóxido de carbono.

También se puede consultar la página de Facebook de la Dirección General de Medio Ambiente de Torreón, donde se publica la calidad del aire por semana.