Aún falta de pagar 58 % de agua a EUA por tratado

Con la sequía en el norte del país y la amenaza del gobierno de Donald Trump de imponer aranceles si hay incumplimientos, a México sólo le quedan 78 días para que venza el plazo para cubrir los adeudos de entrega de agua que tiene Estados Unidos.

A la cuota quinquenal todavía le resta por entregar 58 por ciento del líquido requerido.

En condiciones de sequía amainadas pero persistentes en la frontera norte, México realizó en julio un abono significativo del agua del río Bravo que le corresponde entregar a Estados Unidos.

En el mes pasado, México entregó 97.1 millones de metros cúbicos de agua de afluentes del río Bravo.

Se trata, de acuerdo con los datos de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), del volumen más cuantioso aportado este año y el segundo mayor del ciclo quinquenal 2020-2025.

Sin embargo, México está todavía muy lejos de cubrir la cuota que le corresponde conforme al Tratado sobre Distribución de Aguas Internacionales de 1944.