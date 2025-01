Aumento de sueldos y adquisición de patrullas promete alcalde de Matamoros

La tarde de este jueves se llevó a cabo un festejo por el Día del Policía en el municipio de Matamoros y se provechó la oportunidad para entregar uniformes y el anuncio de un aumento salarial del 10% y la adquisición de más patrullas y motocicletas, en donde además el alcalde, Miguel Ángel Ramírez López, se comprometió a invertir el 50% del presupuesto que recibe el municipio del Fondo de Fortalecimiento en el rubro de seguridad.

El evento se realizó en un centro social, localizado a unas cuadras de la presidencia municipal en donde se ofreció una comida, una rifa de regalos y la presentación de un grupo música, en honor a los agentes de la Policía Municipal, de Tránsito y Vialidad, así como al personal administrativo de la corporación.

El director de la Policía Municipal, Gerardo García fue quien se encargó de leer la ficha técnica, en donde destacó que se haría la entrega de 150 uniformes completos y equipo táctico los que se entregaron el cual representó una inversión de 2.7 millones de pesos.

Voy a resumir lo que siento en este momento con tres palabras; "Pasión por servir” y agregó que “ser policía es proteger y servir con orgullo y valor para velar por la seguridad de las familias, lo cual requiere espíritu de servicio, compromiso, honradez y lealtad”.

En tanto que el alcalde, Miguel Ángel Ramírez les exhortó a que porten con orgullo el uniforme, ya que la tarea que ellos hacen es muy importante y su familia se debe de sentir igual de orgullosos porque todos los días salen a arriesgar la vida por todos.

Reconoció que faltan cosas por hacer en la corporación, pero aseguró que hay un proyecto para los próximos tres años de Gobierno del Centenario, pero hoy se tienen que dignifica la presencia de los elementos y resaltó que independientemente de partidos se siga trabajando en coordinación con los tres niveles de gobierno para seguir manteniendo la paz en el municipio.

“Peo hay otros factores en los que tenemos que participar todas y todos, sabemos que hay una venta desmedida de cristal y no podemos andar de santurrones, diciendo que no hay, existe y la mayoría de los que estamos aquí conocemos a alguien que está metido en eso de la droga o tenemos a un familiar que también ha pasado por eso, la droga no es un tema de clases sociales, el que vive humildemente no es el único que está en las drogas, también los hay en otras clases sociales, aunque con distinto tipo de droga y es una tarea que hoy nosotros que emprender, tenemos que tener un plan integral para solucionar o mínimamente para poner un granito de arena para empezar a solucionar las cosas”