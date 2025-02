Aumentan sanciones por circular a exceso de velocidad ¿De cuánto es la multa?

En los últimos tres años, circular a mayor velocidad de la permitida en el municipio de Torreón pasó de estar fuera de las diez infracciones más frecuentes a ubicarse en el tercer lugar.

Tan solo en enero de 2025, se aplicaron 2 mil 797 infracciones por circular a exceso de velocidad, por debajo de estacionarse indebidamente con 3 mil 064 infracciones y cambiar intempestivamente de carril con 3 mil 826 infracciones.

"Cerramos el primer mes con 2 mil 700 infracciones por conducir a mayor velocidad de la permitida, esto ubicó a esta infracción en el tercer lugar de las diez más frecuentes cuando todo el año pasado fue la cuarta y va creciendo, es bueno, es malo, no lo sé, lo que sí sé es que la gente no está acostumbrada a conducir viendo al frente, a poner atención a lo que marca la señal y que cuando lo detienes te dice 'es que no iba recio, venía despacito', a su criterio, pero ahí está la señal, tiene una razón de ser", dijo Luis Morales Cortés, director de Vialidad y Movilidad Urbana.

El funcionario recordó que donde no hay señalamientos de velocidad máxima, salvo el periférico y el bulevar de la Nogalera, la velocidad máxima es de 60 kilómetros por hora.

¿Cuánto cuesta una multa por exceso de velocidad?

De acuerdo al artículo 61 de la Ley de Ingresos del Municipio de Torreón para el ejercicio fiscal 2025, circular a mayor velocidad de la permitida es una infracción de tránsito que va de 6 a 10 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), es decir, de 678.84 a mil 131.40 pesos.

Mientras que las multas por circular a exceso de velocidad, son de 10 a14 UMAs, es decir, de mil 131.40 pesos a mil 583.96 pesos.

Morales Cortés agregó que en lo que va del año, no se han registrado volcaduras en el Periférico Raúl López Sánchez, donde se mantiene el Operativo Radar para reducir la velocidad de los conductores e incidir en la disminución de accidentes viales."Siempre donde tú veas un operativo radar, siempre vas a ver a la unidad no en posición horizontal o vertical sino en diagonal para que sea notorio al automovilista, porque el automovilista que no ve a esta unidad es porque venía en el celular y también es más conveniente interceptarlo a tiempo", mencionó.

Otras infracciones

En enero de este año, el cuarto lugar en infracciones frecuentes lo ocupó conducir sin precaución con 2 mil 746, seguido de circular sin luz o con una sola luz indicadora de freno, con mil 080 infracciones.

Los agentes de Tránsito y Vialidad también aplicaron 849 infracciones por conducir sosteniendo y/o utilizando el teléfono celular o cualquier otro medio de comunicación y maquillaje así como 821 infracciones por iniciar la circulación con semáforo en ámbar.

También 579 infracciones por circular sin luces posteriores del vehículo, 441 infracciones por pasarse el semáforo en rojo y 265 por conducir sin ponerse correctamente el cinturón.