Aumentan casos de gusano barrenador en ganado, plaga afecta Chiapas y Campeche

La incertidumbre crece en estados exportadores de ganado como Durango, ante el aumento de casos de gusano barrenador detectados en el sur del país. Actualmente, la plaga está afectando a Chiapas y Campeche, y existe el temor de un nuevo cierre de frontera para la exportación a Estados Unidos.

Aunque la problemática se mantiene en los estados del sur y ya se están tomando medidas para evitar su propagación, existe el riesgo de que cruce la segunda barrera natural: el Istmo. Una vez que eso ocurra, será difícil controlar su dispersión, advirtió Rogelio Soto Ochoa, presidente de la Unión Ganadera Regional de Durango (UGRD).

El pasado 9 de abril, las autoridades sanitarias informaron sobre 710 casos registrados . Sin embargo, a la fecha ya se han superado los 988 casos.

Soto Ochoa explicó que una de las medidas implementadas en la frontera sur, para el ganado proveniente de Centroamérica, consiste en someterlo a una inspección fitosanitaria federal. Si se detecta que está libre del gusano, se le coloca un arete de identificación.

En los centros de inspección debe haber garantía de que el ganado ha sido tratado con ivermectina. Es fundamental tomar todas las medidas necesarias, como la dispersión de la mosca estéril del gusano barrenador.

MERCADO NACIONAL

Ante el rezago de ganado listo para exportación, el presidente de la UGRD reconoció que no todo podrá enviarse al extranjero.

Muchos productores han comenzado a vender en el mercado nacional, aunque se paga un precio menor. Lo hacen para obtener ingresos, recuperar parte de lo invertido y poder alimentar al resto del ganado.

Soto Ochoa aclaró que la carne contaminada con gusano no representa un riesgo de contagio para las personas.

El gusano barrenador solo afecta si la mosca deposita sus huevos en una herida abierta. "No es que se coma carne con gusano", indicó.

PUENTES FRONTERIZOS

El problema del gusano barrenador, sumado al tema de los aranceles, también pone en riesgo el estatus ganadero del país. Todo lo que está ocurriendo influye en las decisiones que se tomen en Washington, y de ellas depende si consideran que México está actuando con la suficiente eficacia.

Soto Ochoa recordó que la suspensión del cruce de ganado está afectando al sector. Aunque se acordó una mayor apertura para exportar hasta 2 mil cabezas de ganado por semana desde el 14 de abril , la fecha de apertura se modificó al 21 de abril. "Hicieron el cambio desde Chihuahua, pero son gajes del oficio, no podemos estar peleando con nadie", añadió.

Finalmente, expresó que los ganaderos deben adaptarse a lo que determine el estado de Chihuahua respecto del cruce.

Sobre la influencia de los casos de gusano barrenador y abrir más puentes fronterizos señaló: "A título personal, me atrevo a decir que esa es parte de la razón por la cual no nos han abierto las fronteras de Palomas y Piedras Negras. No encuentro otra explicación. Las fronteras están listas desde hace meses".