Aulas vacías… costo de Consejos Técnicos

Pese al rezago educativo que ya reconoce la Secretaría de Educación en Coahuila en el presente ciclo escolar, el viernes otra vez las aulas lucieron vacías, es el costo de los Consejos Técnicos Escolares (CTE), medida que en opinión del profesor Rodolfo Silva, lo único que provoca es ampliar la brecha entre la educación pública y la privada.

"¿Porqué si en México la educación pública es gratuita, muchos padres de familia hacen verdaderos esfuerzos por mantener a sus hijos en instituciones privadas?", es la pregunta que se plantea el contador público y estudioso de la educación en el nivel básico, Javier de Santiago.

El pasado 23 de enero, el secretario de Educación Pública en Coahuila, Emanuel Garza Fishburn, reconoció que el frente frío 24 ocasionó ausentismo escolar en la mayoría de las regiones de la entidad, alcanzando niveles del 90 por ciento, de ahí que cada plantel debería trabajar en recuperar el tiempo perdido y mitigar el retraso en los contenidos educativos.

Sin embargo, aunque en México la educación es prioridad, el viernes se suspendieron las clases en las escuelas públicas por los llamados Consejos Técnicos y este lunes tampoco habrá clases debido al aniversario de la promulgación de la Constitución Mexicana.

"Nunca he estado de acuerdo, soy el enemigo número uno de esos métodos de suspender clases, desde que el gobierno de Peña Nieto decidió dejar las aulas vacías el viernes último de cada mes solo porque la escuela pública no programa sus clases", sostiene el profesor Rodolfo Silva Rosales, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Privadas (ANIEP) "Justo Sierra".

"Nosotros nos preparamos todos los días, no solo cada mes y no podemos ir a la par de la escuela pública, porque nosotros no suspendemos clases, nos retrasaríamos y no vemos que sean positivas esas juntas de los llamados Consejos Técnicos Escolares", añade el profesor Silva Rosales.

La verdad es un crimen cerrarle la puerta de su formación educativa al niño, pues cada vez que hay una reunión de CTE, la brecha entre el servicio educativo público y privado se hace más grande, incluso tengo entendido que a las maestras que son mamás, ese día se los dan como si fuera inhábil.

Si verdaderamente la intención fuera elevar la calidad de la enseñanza en la escuela pública, los profesores se reunirían el viernes, pero al terminar su labor académica, o bien podrían juntarse el sábado en la mañana, considera el presidente de ANIEP.

Su eficacia depende del uso adecuado del tiempo

El profesor Juan Carmen Rentería de León, quien fuera subsecretario de Educación en La Laguna, señala que, desde una perspectiva educativa, las reuniones CTE en educación básica, son fundamentales para mejorar la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, reconoce, su eficacia depende en gran medida del uso adecuado del tiempo en dichas reuniones.

Entre los aspectos positivos, añade, destacan la reflexión pedagógica para buscar soluciones a los retos educativos, la planeación colaborativa, la capacitación continua para actualizar al docente en temas claves.

Pero, acepta que hay retos en el uso del tiempo, pues en ocasiones las reuniones pueden perder su rumbo si se centran más en cumplir formalidades administrativas que en resolver problemas concretos del aula.

O bien; desbalance entre teoría y práctica: Si los temas tratados no tienen una aplicación directa en el aula, los docentes pueden percibirlas como una pérdida de tiempo.

La reflexión final, concluye el profesor Rentería, sería que, aunque la suspensión de clases puede generar críticas por parte de las familias, el CTE tiene el potencial de impactar positivamente en la educación si se usa adecuadamente el tiempo disponible.

Ya tiene muchos años así; no se logra nada: Lety Torres

Leticia Torres, madre de familia y abuela de niños que estudian en la primaria "Eliseo Loera", de la colonia La Dalia, reconoce que la suspensión de clases es una medida que está mal, pero no se puede hacer nada…ya tiene muchos años así.Frente a la primaria Alfonso Rodríguez en la zona centro de Torreón, madres de familia platican sobre el tema en las afueras del plantel en el puesto de gorditas y sostienen que el retraso educativo ocasionado por el frío, será mayor con este tipo de suspensiones viernes y lunes. "Hasta el martes regresan a clases".

Javier de Santiago estudioso de la educación en el nivel básico, señala que, pese a las reuniones de los CTE, el nivel de educación sigue igual, no resuelve nada, pues a muchos profesores (no se puede generalizar), reconoce, ya se les hizo costumbre el suspender clases ese día y verlo como inhábil.

"Tengo varias gentes conocidas en la SEP y me doy cuenta que ese día ya lo ven como un día de descanso y no como para lo que se hizo, ver los problemas de cada escuela y tratar de resolverlos con sus superiores, cada día sin escuela, es una oportunidad perdida para recuperar el ciclo de la desigualdad", concluye.