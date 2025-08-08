Atrae a migrantes vivir en Coahuila

Coahuila Coahuila Monclova AHMSA SALTILLO GOBIERNO DE COAHUILA

SALTILLO, COAH.- El tránsito de migrantes por Coahuila hacia Estados Unidos ha caído en un 77%, mientras que crece el número de personas extranjeras que optan por establecerse de manera permanente en la entidad, principalmente en la Región Sureste, informó Alberto Xicoténcatl Carrasco, director de la Casa del Migrante en Saltillo.

La reducción ha sido tan significativa que, de albergar a más de 200 personas diariamente el año pasado, el centro ahora atiende solo a 45. El fenómeno responde, en gran medida, al endurecimiento de las políticas migratorias en la frontera norte, afirmó.

“Ha bajado considerablemente el flujo. Aunque aún cruzan familias, sobre todo con menores de edad, los operativos y detenciones siguen, lo que desincentiva el tránsito”, señaló Xicoténcatl.

La tendencia también se refleja en otras entidades del país, señaló, pues en Chiapas, por ejemplo, albergues que anteriormente registraban hasta 500 personas al día hoy reportan uno o ningún ingreso, lo que marca un cambio drástico en la dinámica migratoria nacional.

Pese a la caída, el director de la Casa del Migrante indicó que en los últimos días se ha notado un ligero repunte, sobre todo de personas que buscan refugio en México, al considerar inviable llegar a Estados Unidos.


“Cada vez más migrantes ven a México como una opción viable para rehacer sus vidas. Ya no se trata solo de paso, sino de destino”, explicó.


En este contexto, Xicoténcatl destacó la participación de organismos internacionales como la ONU, que respaldan programas de reubicación para refugiados. Estas iniciativas permiten a las familias establecerse legalmente en México en un plazo de hasta cinco meses, con acceso a trabajo, educación y seguridad.


“Coahuila tiene condiciones ideales por el crecimiento económico, falta de mano de obra y una necesidad real de integrar a nuevos trabajadores. La migración puede ser una oportunidad para todos”, puntualizó.


               
               


               

               
               

               
               
               
