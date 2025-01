Atienden a pacientes con frascos para café y vasos de unicel en Hospital Nuevo de Gómez Palacio

El Hospital Nuevo de Gómez Palacio inició el año con una de sus peores crisis en términos de medicamentos e insumos básicos, falta de recursos humanos y de mantenimiento en su infraestructura, impactando negativamente en la atención que se les brinda a los usuarios y constituyendo una violación sistemática del derecho a la salud.

Con “mexicanadas”, trabajadores sanitarios buscan atender a los pacientes, especialmente a quienes se encuentran hospitalizados y que en su mayoría son de muy bajos recursos y carecen de seguridad social.

El Siglo de Torreón tuvo acceso a un par de fotografías que evidencian lo antes descrito. Se utilizó un frasco de vidrio de una conocida marca de café en lugar de un frasco de aspiración, empleado para recoger todo tipo de secreciones de los pacientes originadas por aspiración médica (líquidos, secreciones y mucosidades).

En otra imagen, a un hombre internado en esta institución de salud le colocaron un vaso de unicel como parte de una improvisación de un equipo de nebulización.

“No hay insumos, el frasco de café lo usaron para un aspirador, lo que pasa es que el personal pues trabajamos con lo que podemos porque tenemos sobrepoblado el hospital y también fue a causa de que cerraron el hospital de Lerdo (por mantenimiento al sistema de drenaje), todos los pacientes acuden con nosotros, y pues es lógico es lo que les queda más cerca y ellos tienen que pedir la atención. Nosotros no les negamos la atención pero los antendemos con lo que hay y con lo que no hay, realmente tenemos que improvisar con un frasco de café, con un vaso desechable para dar nebulizaciones, a ese grado, puras mexicanadas”, dijo el personal de salud. No revelaron su identidad por temor a represalias.

En la clínica no hay gasas, agua oxigenada, agujas, insulina de acción rápida, soluciones fisiológicas básicas, cintas para sellar charolas y demás material.

Tampoco está operando la Central de Esterilización y Equipos (CEyE) debido a que no funcionan las autoclaves para esterilizar material médico y/o de laboratorio por falta de mantenimiento y correctivo.

Entre algunos de los muchos medicamentos con los que no se cuenta, se encuentran: Tramadol para aliviar el dolor, Ceftriaxona para tratar infecciones bacterianas así como Ketorolaco y Paracetamol.

“Los familiares de los pacientes en su mayoría no traen ni para el camión, y hay médicos que sí les dicen que si ellos pagan el proceso de esterilización por fuera le operan a sus pacientes. Las familias andan desesperadas consiguiendo el dinero, los orillan a deshacerse de sus pertenencias, a conseguir prestado, les generas estrés y al mismo personal lo obligas a realizar procedimientos que no son los adecuados. Somos a los primeros que nos gritan los familiares de los pacientes porque no hay una cama, porque no hay personal, es complejo”.