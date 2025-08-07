Gómez Palacio y Lerdo Ayuntamiento de Gómez Palacio Ayuntamiento Ciudad Lerdo Lerdo

Derechos de los niños

Atienden a menores en situación vulnerable

GUADALUPE MIRANDA

Atendiendo los lineamientos de la Convención sobre los Derechos del Niño, el Ayuntamiento de Gómez Palacio, a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), brinda atención integral a niñas, niños y adolescentes mediante la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Esta instancia especializada ofrece servicios jurídicos, sociales y psicológicos a menores en situación de riesgo o vulnerabilidad, con el respaldo de un equipo profesional altamente capacitado y comprometido con el bienestar infantil.

Brenda Calderón Carrete, directora del DIF Municipal, destacó que la Procuraduría se encuentra dentro de las instalaciones del DIF y tiene como objetivo principal salvaguardar los derechos de la infancia gomezpalatina, ofreciendo representación legal gratuita y promoviendo la restitución de derechos en los casos que así lo requieran.

“El compromiso del DIF, desde el inicio de la administración encabezada por la Presidenta Municipal Leticia Herrera Ale, ha sido velar por la integridad de niñas, niños y adolescentes, generando entornos seguros que favorezcan su desarrollo pleno”, afirmó Calderón Carrete.

Asimismo, explicó que la Procuraduría trabaja activamente en la regularización jurídica de menores que se encuentran en espera de ser reintegrados a sus hogares o en proceso de adopción, garantizando en todo momento su protección y el cumplimiento de sus derechos.


La directora invitó a la ciudadanía a acercarse en caso de requerir información o atención. La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes se ubica en el bulevar Ejército Mexicano 528, a un costado del nuevo Hospital General, con horario de atención de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas


               
               


               

               
               

               
               
               
