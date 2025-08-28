Atiende Gómez Palacio reporte de yegua y cría en colonia Santa Rosa

El Ayuntamiento de Gómez Palacio atendió de manera inmediata el reporte ciudadano sobre la presencia de una yegua y su cría que deambulaban sueltos y desorientados en la colonia Santa Rosa, sin la compañía de algún responsable.

José Antonio Adame Guerra, titular de Salud Municipal, informó que personal del Departamento de Control y Bienestar Animal acudió de inmediato a la calle Huicho Cisneros, entre Degollado y Mártires, donde se encontraban los equinos, para brindarles apoyo y resguardo.

Los animales fueron valorados por el médico veterinario zootecnista Fernando Morales Soto, quien determinó que ambos se encontraban en buen estado de salud, aunque presentaban signos de desorientación y desnutrición, por lo que recibieron la atención necesaria en el lugar.

Gerardo López Hernández, responsable de Control y Bienestar Animal, explicó que hasta el momento se desconoce el paradero de los propietarios, por lo que la yegua y su cría permanecerán bajo resguardo en las instalaciones municipales ubicadas en avenida Vergel 2970, fraccionamiento Nuevo Los Álamos, hasta que aparezcan sus dueños.

Adame Guerra reiteró que, por instrucciones de la presidenta municipal, Leticia Herrera Ale, se mantiene el compromiso de atender de manera inmediata los reportes ciudadanos y velar por una vida digna para los animales en situación de abandono o riesgo.

El Ayuntamiento exhorta a la ciudadanía a reportar de forma oportuna cualquier caso similar al teléfono 871 175 1000 o directamente a la Dirección de Salud Municipal, con el propósito de garantizar la seguridad de los animales y preservar el orden en la vía pública.