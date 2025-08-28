Atención del IMM Lerdo continuará sobre todo en apoyo a las víctimas de violencia

La directora del Instituto de la Mujer (IMM) en Lerdo, María del Refugio Adame Güereca, aseguró que los servicios en esta dependencia municipal continuarán con normalidad en apoyo a la ciudadanía, sobre todo en apoyo a quienes son víctimas de violencia.

Razón por la que recordó a la ciudadanía los servicios que se ofrecen, que van desde atención jurídica, hasta asesoría legal, apoyo para divorcio y pensión alimenticia. Así como terapias psicológicas en pareja o individual, y por medio del área de trabajo social se realizan entrevista inicial, canalizaciónes y asesorías.

El Instituto pone a disposición el teléfono 87 12 80 98 65 para agendar cita, de lunes a viernes en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. A través de esta misma línea y del 911 se puede solicitar apoyo si se es víctima de violencia.

La titular del IMM, Refugio Adame, compartió el violentómetro, para informar a la población de las acciones que se consideran agresiones a una persona, desde bromas hirientes, chantaje, engaños, celar, culpabilizar, descalificar y humillar, hasta intimidar, amenazar, manosear, golpear, privar de su libertad, forzar a una relación sexual.

También mencionó que la violencia no sole se presenta de manera física, y sexual, también puede ser psicológica, económica y patrimonial, por lo que exhortó a las víctimas para acercarse al Instituto o llamar a la línea telefónica y solicitar auxilio.

La funcionaria recordó que todos los servicios que ofrece el Instituto de la Mujer son gratuitos.