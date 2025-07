¡Atención alumnos de reingreso! Este viernes cierra trámite para crédito a la inscripción en la UAdeC

A las 15:00 horas de este viernes 11 de julio es el último día para que estudiantes de reingreso realicen el trámite de crédito a la inscripción en la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C), correspondiente al semestre agosto-diciembre de 2025. Se trata de un programa que da facilidades de pago a aquellos alumnos con recursos económicos limitados, permitiéndoles cubrir el costo de su inscripción en parcialidades. La máxima casa de estudios, les brinda dos opciones de crédito con diferentes plazos de pago a dos o tres mensualidades, por lo cual la persona beneficiaria debe escoger la opción de su conveniencia.

La institución educativa informó que las y los estudiantes de reingreso que deseen iniciar con este trámite, deben entrar al sitio de internet: http://www.credito.uadec.mx/ Posteriormente, ingresar la matrícula y su fecha de nacimiento y completar la solicitud de crédito. Luego, deben adjuntar su comprobante de domicilio , comprobante de ingresos (madre, padre, tutor o estudiante, en caso de ser independiente) y seleccionar el esquema de su crédito a la inscripción. La boleta deberá imprimirse en www.siia.uadec.mx/alumnos/marcos.htm y después, deben acudir a una de las sucursales bancarias autorizadas a realizar el pago. Se dio a conocer que, el número de créditos por autorizar se ajustará al presupuesto destinado para este rubro.

Si usted tiene alguna duda, puede acercarse a los departamentos de Apoyos Estudiantiles de las Unidades Sureste, Laguna y Norte, de lunes a viernes en horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde. En la Unidad Laguna, el departamento se ubica en la coordinación, sobre el bulevar Revolución e Ignacio Comonfort, en la zona centro del municipio de Torreón . El número de teléfono es el 8717293231.

De acuerdo al calendario universitario 2025-2026 de la UA de C, el inicio de clases está programado para el lunes 18 de agosto del año en curso.

Hay que recordar que para estudiantes de nuevo ingreso, la UA de C cambió el procedimiento pues a diferencia de ciclos anteriores, ya no se realizó en línea, sino mediante entrevistas presenciales en el Departamento de Apoyos Estudiantiles. En mayo de este año, la coordinadora de la Unidad Laguna, Sandra López Chavarría, informó que para esta región, se habían aprobado alrededor de 300 solicitudes de crédito a la inscripción por parte de la Tesorería General de la UA de C, una cifra menor en comparación con semestres anteriores.