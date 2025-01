Ataque a agentes de Patrulla Fronteriza: ¿Cómo se relaciona con el incidente del golfo de Tonkín?

El lunes por la tarde se reportó que agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y supuestos miembros de un cártel intercambiaron disparos durante un patrullaje en la frontera con México.

Los tiradores fueron captados con drones por el Departamento de Seguridad Pública de Texas, donde aparecen huyendo al interior de México debido a presencia militar. Este incidente ha sido catalogado por comentaristas como una de las razones para “manufacturar el consentimiento” entre la población de Estados Unidos y aceptar una guerra ilegal en México.

Otros lo han tachado de un intento de replicar el incidente del golfo de Tonkín, llamado así porque sirvió para justificar la guerra de Estados Unidos contra la entonces Vietnam del Norte. El conflicto devastó la región de Indochina y dejó millones de muertos. El uso de productos químicos como el agente naranja y las minas terrestres siguen cobrando vidas hasta ahora.

El medio Democracy Now retomó un reporte del diario The New York Times en noviembre de 2005, donde un historiador de la Agencia de Seguridad Nacional determinó en 2001 que funcionarios de la Agencia falsificaron documentos intencionalmente para aparentar que Vietnam del Norte había atacado buques militares de Estados Unidos en el golfo de Tonkín.

Tras el ataque en agosto de 1964, Lyndon B. Johnson, quien había asumido el cargo tras el asesinato del presidente John F. Kennedy el año anterior, ordenó bombardeos contra Vietnam del Norte y utilizó la agresión para convencer al Congreso de aprobar una resolución autorizando la acción militar.

En su momento, la publicación de la investigación fue retrasada para evitar comparaciones entre el incidente y la guerra en Irak donde el gobierno del entonces presidente republicano George W. Bush también fabricó información falsa para justificar la invasión como que el dictador Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva y había apoyado a organizaciones terroristas como Al Qaeda, responsable de los atentados del 11 de septiembre de 2001.