Atala Sarmiento rompe en llanto al recordar a Daniel Bisogno en Sale el Sol

El fallecimiento de Daniel Bisogno el pasado 20 de febrero ha dejado una profunda huella en el mundo del espectáculo.

Durante los programas matutinos, diversas emisiones rindieron homenaje al conductor, recordando su trayectoria y el impacto que tuvo en la televisión mexicana. Uno de los tributos más emotivos ocurrió en Sale el Sol, donde Atala Sarmiento, quien compartió años de trabajo con él en Ventaneando, compartió sus sentimientos y recuerdos sobre su colega y amigo.

En una llamada en vivo, Atala expresó su tristeza por la partida de Bisogno y destacó aspectos poco conocidos de su personalidad. "Gracias por enlazarme para recordar a Daniel y hablar cosas bonitas de él, cosas que a lo mejor mucha gente no sabía", dijo la conductora.

Recordó que aunque ella no le puso el apodo de "Muñeco", tenían una broma personal en la que se llamaban "cariño" cada vez que se encontraban en el foro. "Todos los días era reír con él", aseguró. Además, enfatizó que la irreverencia y el carácter mordaz que mostraba en pantalla eran solo una faceta de su personalidad.

"Daniel era una persona correctísima, generosa, incluso tímida y reservada", comentó.

Sarmiento también resaltó su faceta más personal, recordándolo como un gran padre, hijo y hermano, además de un amigo incondicional.

"No solo era un gran papá, era un gran hijo, un gran hermano, un gran amigo. Siempre estaba dispuesto a ver cuáles eran las necesidades del otro".

Aunque reconoció que, como en cualquier relación, tuvieron diferencias, destacó que la generosidad emocional de Bisogno era innegable.

Con la voz entrecortada, Atala expresó lo difícil que ha sido aceptar su ausencia. "Es una pesadilla que no esté en el mundo. Un mundo sin Daniel Bisogno va a ser un poquito más aburrido", concluyó conmovida, enviando un mensaje de solidaridad a la familia del conductor en estos momentos difíciles.

Así se despidió Atala Sarmiento en redes sociales

La conductora colocó un emotivo mensaje en redes sociales para despedirse de quien fuera su compañero y amigo. ¡Qué maravilloso fue reír a carcajadas junto a Daniel!Qué suerte tuve de que me dejara abrir la puerta para asomarme un poco más allá de lo que todos veían en él como un personaje de la televisión, porque no lo hacía con todo el mundo.Con Daniel trabajé durante años pero, sobre todo, COMPARTÍ muchísimas cosas. Viajes, comidas, bailes, y hasta alguna lágrima de pronto.Fuimos cómplices y una gran mancuerna en el set de televisión, y buenos amigos durante mucho tiempo.Qué suerte que no se cansó nunca de ser tan juguetón y saber apretar el botón correcto para sacarme carcajadas.Qué lindo que era tan glotón y tan generoso con todos.Qué tierno que era tímido y hasta reservado fuera de la pantalla.Qué admirable era la pasión que sentía por la tele y por el teatro.Gracias vida por haberme dejado estar al lado de Daniel y vivir a su lado tantas inolvidables experiencias que hoy son tesoros en mi corazón.A Daniel lo voy a extrañar SIEMPRE y lo voy a querer TODA LA VIDA…“Dani, cariiiiiño”…mereces descansar, volar alto -y libremente-siendo feliz allá donde vayas…¡Te quiero!