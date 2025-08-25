'Asumo con mucho orgullo la invitación' dice Eduardo Olmos, próximo Secretario del Ayuntamiento de Torreón

Eduardo Olmos Castro dijo que previo a la sesión de Cabildo a realizarse el viernes, presentará la renuncia ante el despacho del gobernador, Manolo Jiménez Salinas, tras ser propuesto por el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda para ocupar la Secretaría del Ayuntamiento, en lugar de José Elías Ganem Guerrero.

Dijo estar profundamente agradecido con esta invitación y con el aval y aprobación del gobernador como funcionario estatal.

“En ese afán de coordinación, de consolidación de ese trabajo en equipo del cual el presidente municipal es una muestra, me hizo la invitación con el aval del gobernador para que pudiera dejar la Secretaría y asumir este nuevo reto”, declaró.

Olmos Castro señaló que esto es la mejor muestra de coordinación y trabajo en equipo, comunicación fluida y hay un interés en que esto no sólo se conserve sino se consolide.

Como secretario de Desarrollo Regional, dijo que entre otras cosas, se hizo un buen trabajo en la consolidación de la estrategia de Mejora Coahuila; aseguró también que esa Secretaría inició con muchas facultades en el orden político y en ese sentido se trabajó muy de la mano con el coordinador de dicho programa Gabriel Elizondo, para que fluyera la transversalidad de los programas sociales y se trasladaran hacia la población.

“Asumo con mucho orgullo la invitación no solamente de quien es un buen amigo, sino alguien a quien se le reconoce su liderazgo político”, destacó.

Dijo ser respetuoso de todas las opiniones sobre la actual administración, y destacó que una vez teniendo el aval del Cabildo y ratificación del Congreso del Estado “tendremos que entrar de lleno al proceso”.

Esta administración tiene grandes obras públicas y mucho que presumir, por lo que el proceso de coordinación es muy necesario y seguramente, dijo, se habrá de consolidar pues el gobernador y el alcalde están trabajando en ello todos los días.

Además, hay un proceso electoral en puerta, lo que tiende a polarizar las expresiones de las distintas fuerzas políticas pues buscan llevar adeptos a sus ideologías.

“En esta etapa de mi vida, tener la oportunidad de regresar a apoyar a una administración como esta es una manera de aportar también un grano de arena”, indicó.