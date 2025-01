Asteroide recién descubierto presenta pequeña probabilidad de impactar la Tierra en 2032

Un asteroide recién descubierto tiene una pequeña posibilidad de impactar la Tierra en 2032, dijeron el miércoles funcionarios de la NASA.

Los científicos estiman que las probabilidades de un impacto son de poco más del 1%.

“No estamos preocupados en lo absoluto, debido a esta probabilidad del 99% de que no nos impactará”, comentó Paul Chodas, director del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA. “Pero merece que le prestemos atención”.

El asteroide cercano a la Tierra fue detectado por primera vez el mes pasado por un telescopio en Chile. Fue designado como 2024 YR4 y tiene un tamaño estimado de entre 40 y 100 metros (130 y 330 pies) de diámetro.

Los científicos están vigilando de cerca la roca espacial, que actualmente se aleja de la Tierra. A medida que se comprenda mejor la trayectoria del asteroide alrededor del Sol, Chodas y otros dijeron que hay buenas posibilidades de que el riesgo para la Tierra pueda reducirse a cero.

El asteroide desaparecerá gradualmente de la vista en los próximos meses, según la NASA y la Agencia Espacial Europea. Hasta entonces, algunos de los telescopios más potentes del mundo seguirán monitoreándolo para determinar mejor su tamaño y trayectoria. Una vez fuera de vista, no será visible hasta que pase cerca de nuestro camino nuevamente en 2028.

El asteroide estuvo más cerca de la Tierra el día de Navidad, cuando estuvo a unos 800.000 kilómetros (500.000 millas) de distancia de la Tierra, alrededor de dos veces la distancia de la Luna. Fue descubierto dos días después.

Chodas dijo que los científicos están revisando los cartografiados del cielo de 2016, cuando las predicciones muestran que el asteroide también se acercó.

Si los científicos pueden encontrar la roca espacial en imágenes de ese entonces, deberían poder determinar si impactará o no el planeta, comentó Chodas a The Associated Press. “Si no encontramos esa detección, la probabilidad de impacto simplemente se modificará lentamente a medida que agreguemos más observaciones”, dijo.

La Tierra es golpeada por un asteroide de este tamaño cada pocos miles de años, según la Agencia Espacial Europea, y existe la posibilidad de que el impacto cause daños severos. Por eso este asteroide ahora encabeza la lista de riesgos de asteroides de la agencia europea.

El posible impacto ocurriría el 22 de diciembre de 2032. Es demasiado pronto para saber dónde podría aterrizar si impactara la Tierra.

La buena noticia, según la NASA, es que por ahora, ningún otro asteroide grande conocido tiene una probabilidad de impacto superior al 1%.