Asombran nuevas imágenes de Frankestein, la nueva apuesta de Del Toro

Hay una bastante expectativa por ver la nueva producción de Guillermo del Toro.

Se trata de Frankestein, filme que Netflix estrenará en el mes de noviembre.

La película está protagonizada por Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth.

El director ganador del Óscar, Del Toro, adapta el clásico relato de Mary Shelley sobre Víctor Frankenstein, un científico brillante, pero egocéntrico que da vida a una criatura en un monstruoso experimento, que finalmente provocará la perdición tanto del creador como de su trágica creación.

Previo a su arribo a la plataforma, Frankestein figurará en el Festival de Cine de Venecia, a realizarse del 27 de agosto al 6 de septiembre. Va en la Sección Internacional por el León de Oro.

Netflix y Vanity Fair revelaron las primeras imágenes del largometraje.

Guillermo también se encargó guion, con la colaboración en la producción de Gary Ungar y J. Miles Dale. La música corre a cargo de Alexandre Desplat, y la fotografía, de Dan Laustsen.

Según contó el tapatío a Vanity Fair, lo que el público verá no será a una criatura aterradora, sino emocional y alejada del cliché del monstruo que infunde miedo, que hoy en día es una de las estrellas del nuevo parque de Universal en Orlando llamado Epic.

El cineasta ha encontrado similitudes entre Frankestein y su anterior trabajo de Pinocchio (2022).

“Es la idea de una persona que pasa de ser un bebé a un ser humano en un corto período de tiempo y está expuesta a todo: frío, calor, violencia, amor, pérdida. Y luego acude a su creador y le pregunta: ‘¿Por qué? ¿Por qué me pusiste aquí?’”, explicó a Vanity Dair.

Y añadió que, “Alguien me preguntó el otro día: ‘¿Tiene escenas realmente aterradoras?’ Por primera vez, lo consideré. Es una historia emotiva para mí. Es tan personal como cualquier otra. No estoy haciendo una película de terror. La verdad es que no pretendo hacer eso”, contó.