Asistente de regidor panista entre afectadas por riña que involucra a Ganem

Una de las jóvenes afectadas en la riña que se registró la madrugada del pasado domingo a las afueras de un bar de Torreón donde fue involucrado el secretario del Ayuntamiento, José Elías Ganem Guerrero, es asistente del regidor de extracción panista en la actual administración municipal, Sergio Lara Galván.

Renata, está adscrita al departamento de la “Sala de Regidores”, en la categoría de “Asistente”, de acuerdo a la Remuneración Mensual de los Servidores Públicos correspondiente a enero de 2025, publicada en el Portal oficial del ayuntamiento.

El edil dijo que la joven labora con él en algunas tareas de la regiduría, además de que participó en su campaña política el año pasado y que está estudiando una carrera universitaria.

Lara Galván lamentó profundamente que se hayan suscitado esos hechos y condenó cualquier tipo de violencia, sobre todo en contra de las mujeres. “Fue lamentable hayan sido las circunstancias que hayan sido pues en obvio de razones estas situaciones no deben de estarse presentando, ahora, ya está en manos de las autoridades competentes. Las autoridades investigadoras, en este caso es la Fiscalía tienen que llevar a cabo las indagatorias correspondientes y determinan la responsabilidad o los hechos, quienes fueron los responsables en su momento”, expresó.

El regidor del Partido Acción Nacional (PAN), agregó que no se había pronunciado por respeto y porque no quiere revictimizar a las personas afectadas. “Por eso no me he pronunciado, yo he estado en contacto con la madre de la afectada, con la afectada también y, en obvias razones también, siendo este un tema muy delicado, un tema que se ha tornado público, no pretendo ni siquiera politizarlo por respeto a las personas que se vieron afectadas”, indicó.

Lara Galván, rechazó contundentemente cualquier tipo de violencia y que las instancias correspondientes deberán resolver el asunto de acuerdo a sus facultades y responsabilidades. “En tanto pues también la sociedad necesitamos estar atentos de lo que sucede en nuestro alrededor y pues estar muy pendientes de todas estas situaciones que no deben de presentarse bajo ninguna circunstancia”, apuntó.

Respecto a las riñas que se han reportado en Torreón en los últimos fines de semana, el regidor comentó que es un tema que se debe de atender a la brevedad y que esto es parte de lo que se está trabajando, a partir de una solicitud que hizo el alcalde Román Alberto Cepeda González en el panel de seguridad. “Es referente a establecer estos protocolos y deberán de estar listos ya, porque es un trabajo el cual involucra a distintas dependencias, no nada más a la administración municipal. Si bien es cierto la administración municipal es la que los reglamenta, al final involucra temas que tienen que ver con Derechos Humanos, que tienen que ver con otras instancias y se trabajará para, a la brevedad, ya tener listos estos protocolos, en tanto, vuelvo a insistir, es una cuestión que debemos atender en lo que nos corresponde en la regiduría, que es el tema normativo y la supervisión entre otras cosas, de las distintas áreas. Tenemos que hacer lo propio y estoy seguro que en los próximos días, más tardar semana o semana y media, deberá estar lista ya esa propuesta sobre la mesa”, agregó. Finalmente, comentó que la riña del domingo no debe politizarse pues es una situación muy lastimosa para la familia, además de que una vez que concluyan las investigaciones se debe aplicar la ley como debe de ser.

MEDIDAS DE SUPERVISIÓN

Hay que recordar que el pasado 5 de marzo, durante la octava reunión semanal de seguridad en Torreón, las autoridades acordaron fortalecer las medidas de supervisión en bares, restaurantes y centros nocturnos así como fijar compromisos por parte de los propietarios de estos establecimientos a fin de que capaciten a su personal y conozcan los protocolos de actuación en caso de algún incidente. La reunión fue presidida por el secretario del Ayuntamiento, José Elías Ganem Guerrero quien comentó que con dichas medidas se busca privilegiar el orden y la paz social para garantizar la seguridad de la ciudadanía que acude a estos lugares de esparcimiento.