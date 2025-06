Asigna Secretaría de Educación contrato por 28.6 mdp para útiles escolares

La Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED) asignó un contrato por 28 millones 658 mil 121.34 pesos, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), a la empresa Suministro Lary S.A. de C.V., relativo a la adquisición de paquetes de útiles escolares para alumnos de educación básica, correspondiente al nuevo ciclo escolar 2025- 2026. Con IVA, la cantidad se elevaría a 33 millones 243 mil 420.75 pesos.

En el dictamen técnico de la Licitación Pública Nacional LP/E/SEED/007/2025, la SEED, a través de la Dirección de Administración y Finanzas y en conjunto con la Subsecretaría de Servicios Educativos, informaron que dicha empresa cumplió con la totalidad de los requerimientos técnicos, económicos y legales solicitados por lo que se aceptó su propuesta. Mientras que la segunda empresa participante Arena y Compañía, S.A de C.V., no presentó algunos requisitos solicitados en las bases de la convocatoria, lo que dio lugar a que se desechara su propuesta.

En la convocatoria de la licitación, se dio a conocer que la cantidad de paquetes escolares solicitados se deberá ajustar a las siguientes cantidades mínimamente: En preescolar, 900 paquetes de material didáctico por grupo de 25 alumnos; 2 mil 414 paquetes de material didáctico por grupo de 20 alumnos; y 900 paquetes de material didáctico por grupo de 15 alumnos.

En primaria, 32 mil 579 paquetes escolares de primer grado; 35 mil 289 paquetes escolares de segundo grado; 36 mil 073 paquetes escolares de tercer año; 35 mil 694 paquetes escolares de cuarto grado; 35 mil 248 paquetes escolares de quinto año y 35 mil 607 paquetes escolares de sexto grado .

Respecto al empaquetado, señalaron que para propiciar la igualdad, los cuadernos deberán llevar en la portada, portada interior, contraportada e interior de contraportada, imágenes que fomenten la educación y los valores, así como el logo del Gobierno del Estado de Durango.

Útiles escolares llegarán antes del 15 de agosto

El calendario de entrega de los útiles escolares se estableció a más tardar el 15 de agosto del presente año y las bodegas de entrega se distribuyeron de la siguiente forma: En Durango capital, será en el Parque Industrial Oriente, en bulevar de la Juventud No. 1213 del fraccionamiento Reserva Industrial Sur ; mientras que en La Laguna, será en la escuela secundaria técnica No. 26 ubicada sobre bulevar Sánchez Madariaga No. 342 de la colonia El Refugio del municipio de Gómez Palacio.

Deben dejarse 15 juegos de útiles escolares muestra para ver la calidad del producto. El fallo de la licitación se llevó a cabo el pasado 16 de junio de 2025 y el dictamen técnico fue firmado por Nadia Isabel Ríos Soto, directora de Administración y Finanzas, así como de Rolando Cruz García, subsecretario de Servicios Educativos en Durango.

Es importante mencionar que el nuevo ciclo escolar, dará inicio el primero de septiembre del año en curso y concluirá el 15 de julio de 2026 para educación preescolar, primaria y secundaria, con 185 días efectivos de clases.

Con ello, habrá una semana adicional de vacaciones, dando cumplimiento al anuncio que hizo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, de incorporar una semana adicional de vacaciones, con el fin de fortalecer el bienestar físico, emocional y familiar de las comunidades escolares en todo el país.