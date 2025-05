Así se veía Pedro Sola cuando estudiaba economía en la UNAM

Pedro Sola, el carismático conductor de Ventaneando, no siempre tuvo el mundo del espectáculo en la mira. Antes de convertirse en una figura icónica de la televisión mexicana, su vida profesional inició en un camino distinto: la economía.

Durante su etapa como estudiante, tuvo el privilegio de aprender de la renombrada economista y líder política Ifigenia Martínez, quien recientemente falleció a los 94 años. La influencia de Martínez dejó una huella profunda en Sola, quien no dejó pasar la oportunidad de rendirle homenaje en sus redes sociales tras la ceremonia de entrega de la banda presidencial a Claudia Sheinbaum.

Pedro José Sola Murillo, reconocido conductor de la televisión mexicana, inició su trayectoria académica en el mundo de la economía. Estudió la licenciatura en Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde se tituló en 1975 con una tesis titulada Análisis Comparativo de los Sistemas de Valores de las Mercancías en el Comercio Internacional.

Este trabajo, de 163 páginas, aborda temas fundamentales como el concepto del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), los sistemas de valoración de Bruselas y el norteamericano, y un análisis comparativo de ambos en el contexto global. Su investigación refleja un profundo interés por las dinámicas económicas internacionales, un ámbito que marcó los inicios de su carrera profesional antes de su incursión en el mundo del espectáculo.

“Fui economista, no sé por qué trabajé de economista y me mantuve en ese trabajo por 27 años de mi vida. O sea que no fue nada malo. Tal vez no fui el mejor economista del mundo, pero siempre me esforcé”, expresó Sola en uno de sus videos de YouTube.