Así luce actualmente 'Furcio', el popular personaje del programa No Manches

Quienes crecieron viendo la televisión mexicana en los años 2000 seguramente recuerdan a “Furcio”, el excéntrico y entrañable personaje que arrancaba carcajadas en el programa No Manches. Hoy, lejos de los foros y reflectores, Abraham Esqueda Lozado —el actor detrás del personaje— fue visto ganándose la vida como cuidador de autos y vendedor ambulante en la Ciudad de México.

Durante esa época, la televisión mexicana transmitía programas cómicos, y uno de los personajes más recordados de esa etapa fue “Furcio”, un singular y carismático personaje del programa que compartió pantalla con Omar Chaparro. Su humor irreverente y estilo extravagante lo convirtieron en un favorito del público.

El personaje fue interpretado por Abraham Esqueda Lozado, quien también participó en el programa Hasta en las mejores familias, conducido por Carmen Salinas. Aunque el programa No Manches concluyó en 2006, “Furcio” quedó grabado en la memoria de muchos televidentes.

La sorpresa llegó cuando recientemente, el influencer Lalo Elizarrarás compartió un video viral donde se encuentra con Abraham trabajando como “viene viene”, cuidando autos y vendiendo cigarros en la calle. A pesar del contraste con su pasado en la televisión, Abraham se mostró sereno y agradecido.

"Antes que nada, buenas noches. No sé a qué horas vaya a salir… Me presento. Yo soy ‘Furcio’. Todos me dicen ‘Furcio’ porque así me conocieron en el mundo artístico, pero mi nombre verdadero es Abraham", comentó con humildad en el video.

Lejos de la fama que alguna vez lo rodeó, ha optado por una vida más tranquila y auténtica, mostrando que el éxito y la felicidad no siempre dependen del brillo de los reflectores.

Aunque No Manches y otros proyectos televisivos lo marcaron en la historia de la televisión mexicana, hoy Abraham sigue siendo una figura entrañable para muchos, y su regreso a los recuerdos televisivos demuestra que, incluso en las situaciones más inesperadas, hay valor y respeto por el camino que se elige.