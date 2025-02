Así ha trascendido el caso del bebé abandonado en Tultitlán | Cronología

El día de ayer el público, dentro y fuera de redes sociales, se vio estremecido e indignado ante un acto de crueldad humana contra un bebé, pues se difundió un video en el que se ve a un joven abandonar a un infante dentro de una bolsa de plástico.

Así abandonaron al bebé en Tultitlán

Los hechos trascendieron durante el martes 11, cuando un joven fue captado por cámaras de seguridad abandonando a un recién nacido sobre la calle Fuente de Ópalo en la colonia Fuentes del Valle, en Tultitlán, Estado de México.

Tiempo después, una mujer que pasaba por el lugar escuchó el llanto del bebé y dio aviso a las autoridades sobre el hallazgo de éste. El menor fue atendido y resguardado por paramédicos y elementos de la policía que lo trasladaron a un hospital para confirmar su estado de salud.

Al mismo tiempo en que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México comenzaba las investigaciones correspondientes, el video que captó los hechos llegó a redes sociales, donde se viralizó en poco tiempo, el suficiente para reconocer al joven que abandonó al infante .

Aparece la madre del bebé abandonado

Luego de que se hiciera público el caso, apareció una mujer que dijo ser la madre del infante, alegando que 'había recibido amenazas' y que había dado a luz de manera prematura dentro de la tienda de donde trabaja.

También se supo que el joven que aparece en el video es el padre del infante.

Según el relato de la mujer, entregó al bebé al padre, quien supuestamente le aseguró que 'se lo llevaría a un hospital en tanto ella limpiaba su área de trabajo' .

La mujer se presentó a las autoridades con la idea de recuperar al bebé, pero, el caso daría un drástico giro en pocas horas.

Joven que abandonó al bebé se entrega a las autoridades

Luego de que se hiciera viral el video del bebé siendo abandonado, el joven que fue identificado como Lucio de 18 años, se entregó a las autoridades y fue llevado por su propia madre, Dulha, quien dijo que 'temía por la ola de amenazas que estaban recibiendo'.

Pero no fue lo único, sino que Lucio alegó que, la madre del bebé, identificada como Diana y pareja de él, fue quien le pidió que se deshiciera de él tras darlo a luz y que incluso habría tomado pastillas abortivas días antes de el nacimiento del menor.

Los padres de Lucio dijeron desconocer la situación de su hijo y su pareja.

Lucio fue puesto a disposición de las autoridades en el Ministerio Público de la Ciudad de México.

'Tíralo en algún canal; filtran conversaciones entre la pareja

Al poco tiempo se filtraron mensaje de texto y audios de conversaciones en WhatsApp entre la pareja, Lucio y Diana, donde ambos conversaban sobre el bebé y dónde lo abandonarían.

En dichos mensajes se puede leer que Diana dice "Eso ya salió", "No sé donde tirarlo", "Por la taza no se va a poder", además de agregar que no sabe qué hacer.

" Amor no, no, no. Se mueve Luc, se mueve. Hay demasiada sangre ", dice uno de los mensajes antes de escribir que 'echó al bebé en una bolsa y que tienen que tirarlo, pero no sabe dónde'.

Según la conversación y los audios de voz, Lucio llegó a la tienda donde trabaja Diana, lugar donde recogió al bebé para deshacerse de él.

"Abre la mochila, en la bolsa negra viene eso, ciérrala bien (...) Tíralo en algún canal", "Ya no lo veas, ya no le prestes atención", "Ahorita que vaya para la casa lo tiro", "No lo volverás a ver" , son los mensajes que se intercambió la pareja antes de abandonar al bebé.

Lucio llega a la panadería donde trabaja Diana y donde se presume nació el bebé

Controversia en redes sociales

Al poco tiempo de difundirse los mensajes entre la pareja, las redes sociales ardieron de indignación contra ambos, circulando además que, al parecer, Diana tiene 25 años de edad y que, ha estado en una relación amorosa con Lucio desde que esté era menor de edad.