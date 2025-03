Así fue la vez que José Saturnino Cardozo reforzó a Cruz Azul ¿Pasará en el Mundial de Clubes?

El Mundial de Clubes añadió una nueva regla para la edición de 2025.

El Mundial de Clubes regresa este junio de 2025 con acciones recargadas y nuevas oportunidades para que un equipo de la Liga MX logre llevarse el trofeo a casa, León, Rayados y Pachuca serán los representantes del balompié mexicano en esta edición.

Recientemente se anunció la implementación de una regla para la competencia a mitad de año, dicha norma establece que los clubes participantes podrán reforzarse con hasta seis jugadores de otros equipos solamente para el Mundial de Clubes, algo que se hacía en la Copa Libertadores.

Con esta adición se generaría un mercado de fichajes temporal y una ventana de ayuda para el club que consiga el préstamo de un jugador, situación que ya se vivió en un pasado con José Saturnino Cardozo, quien se convirtió en un "Diablo vestido de azul" en el 2001.

Corría el 2001 cuando se celebraba la fase "KO" de la Copa Libertadores, Cruz Azul había logrado pasar de la fase de grupo y el equipo dirigido por José Luis Trejo consiguió los préstamos de Saturnino Cardozo y Sergio Almaguer, jugadores de Toluca y Necaxa respectivamente.

Cardozo logró una buena participación con los celestes, este jugó 8 partidos y logró 4 goles tras anotarle un doblete a Cerro Porteño en Octavos de Final, un tanto a River Plate en Cuartos e igualmente un gol a Rosario Central en la Semifinal.

Tras empatar en la ida y vuelta de la Gran Final contra Boca Juniors, Cruz Azul dejó escapar la Libertadores ante los Xeneizes en tanda de penales, asimismo, el histórico goleador de Toluca explicó porqué no participó desde los once pasos en aquella noche donde un Diablo pudo haberle dado el campeonato a los Celestes.