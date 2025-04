Así fue la aparición del Canto cardenche en la mañanera de Sheinbaum

Como parte del apartado Suave Patria de la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, los cardencheros hicieron su aparición.

Los artistas laguneros fueron recordados por "imponerse al mundo con sus sentimientos y voces que cuentan el pasado, el presente y el futuro de la gente".

"Al norte del país se encuentra un canto muy hermoso que nos habla de las preocupaciones, de la dureza de la vida, de los amores correspondidos, pero también de aquellos que nunca lo fueron; como veremos se trata de un género musical que empezó con los hombres, pero como ahora es tiempo de mujeres, ella también se han integrado e incluso lo han perfeccionado ".

"Este canto en a capela se ha convertido en un arte que se resiste al olvido"

El clip con breves entrevistas a los y las representantes del canto cardenche, inicia con la canción "Yo ya me voy a morir a los desiertos".

Un cardenchero recuerda "Lo cantaban en las haciendas por las necesidades que tenían los señores cuando trabajaban, porque trabajaban de sol a sol y no les pagaban con dinero, les pagaban con comida, maíz, frijol y todo eso ".

"Ellos tenían que retirarse para cantar sus canciones y echarse un traguito de sotol".

Alma Montenegro, cardenchera, explica que "se trata de estar en la raíz y en la identidad como durangueneses".

Catalina Bañuelos sostuvo que el canto cardenche antes era de los hombres y era una costumbre machista "la mujer no, la mujer no canta, la mujer no sale, la mujer allá recluida en sus aposentos y con sus niños".